Le petit-fils de deux ans de Floyd Mayweather devient viral alors que la légende du ring partage des images de lui faisant du shadowboxing

Le petit-fils de Floyd Mayweather semble être une puce de l’ancien bloc.

« Money » est la plus grande star d’une famille de boxeurs qui comprend son père, Floyd Mayweather Sr., et son oncle Roger Mayweather, malheureusement décédé en 2020.

4 Le record invaincu de Mayweather en 50 combats est l’une des plus grandes réalisations du sport Crédit : Getty

Maintenant, un autre Mayweather semble destiné à de grandes choses dans la boxe, et ce n’est pas Koraun qui s’est déjà entraîné avec son père, la légende de la boxe.

Vendredi, le champion du monde à la retraite des cinq poids a partagé une vidéo très mignonne de son premier petit-enfant faisant du shadowboxing sur un comptoir de cuisine alors que sa mère l’entraînait.

KJ n’a que deux ans mais semble déjà maîtriser les bases de la boxe et mérite des éloges « tout comme son grand-père » de la part de son entourage.

Les fans ont été clairement impressionnés par ce qu’ils ont vu alors que la publication sur la page Instagram de Mayweather a gagné près de 600 000 likes en moins de 24 heures.

Pendant ce temps, un compte de réseau social créé pour KJ a rapidement attiré 81 000 abonnés et semble être l’endroit idéal si vous souhaitez suivre le prochain voyage de boxe Mayweather.

Depuis qu’il a pris sa retraite de la boxe professionnelle après avoir battu la superstar de l’UFC Conor McGregor et amélioré son record parfait à 50-0 en 2017, Mayweather s’est occupé des combats d’exhibition.

Le joueur de 46 ans a affronté sept adversaires de bas niveau qui comprenaient des combattants MMA, des stars de la télé-réalité et des YouTubers – gagnant une tonne d’argent dans le processus.

Mayweather ne montre aucun signe de ralentissement, mais avec une famille grandissante de boxeurs en herbe, il pourrait enfin suivre son père et son oncle dans l’entraînement.

4 « The Best Ever » déteint sur son petit-fils Crédit : @floydmayweather – instagram

4 KJ, deux ans, a des compétences Crédit : @floydmayweather – instagram

« The Best Ever » a déjà montré son intérêt à devenir entraîneur et a même révélé son intention de devenir l’un des plus grands à le faire.

« En raison du décès récent de mon oncle Roger, je me suis senti inspiré pour aider ceux qui m’entourent de la même manière qu’ils ont été là pour moi tout au long de ma carrière de boxeur », a écrit Mayweather sur les réseaux sociaux en 2020.

« C’est devenu un objectif pour moi d’aider les autres à atteindre les meilleures versions d’eux-mêmes et à marcher avec confiance.

« Je veux faire ma part sur cette Terre et permettre aux gens de voir le potentiel en eux-mêmes afin qu’ils puissent le partager avec le monde.

4 Floyd veut être un grand entraîneur comme son oncle Roger Crédit : Getty

« Je suis nouveau à l’entraînement et jusqu’à présent, j’ai travaillé avec des gens sans expérience de boxe, donc nous grandissons ensemble.

« Mais je vous promets que je serai l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Inspirez et soyez inspiré. »