Le petit-fils de DeFord Bailey dit que voir une rue nommée d’après la légende de la musique est un « sentiment pas comme les autres »

Un « sentiment pas comme les autres » de voir la rue renommée du nom de la légende du Grand Ole Opry DeFord Bailey, dit son petit-fils

Herchel Bailey dit que son grand-père DeFord Bailey danse et rit au paradis en ce moment.

Dans le cadre du Grand Ole Opry, une émission de musique country basée à Nashville, DeFord était connu sous le nom de « Harmonica Wizard ». Samedi, Nashville a renommé Horton Avenue – dans le quartier Edgehill de la ville du Tennessee – en DeFord Bailey Avenue.

Il fait suite à une campagne menée par sa famille pour obtenir une reconnaissance attendue depuis longtemps pour la légende de la musique.

« C’est comme un rêve devenu réalité », a déclaré son petit-fils Herchel, lui-même musicien. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

« Tourner dans cette rue et voir DeFord Bailey Avenue, oh wow mec, ça te fait quelque chose, tu sais? Je veux dire, c’est un sentiment pas comme les autres. J’étais tellement excité. J’étais submergé », a-t-il déclaré.

Herchel a déclaré qu’il était important de renommer une rue du quartier Edgehill, car c’est là que DeFord Bailey a vécu une grande partie de sa vie et possédait une entreprise de cirage de chaussures, avant sa mort en 1982.

Herchel et Carlos Bailey rendent hommage à leur grand-père DeFord Bailey, alors qu’une rue de Nashville est renommée en son honneur. (Herchel Bailey/Facebook)

DeFord a repris l’harmonica après avoir contracté la poliomyélite dans son enfance. Son petit-fils dit qu’il s’allongeait sur son lit et écoutait les sons provenant du train à proximité – puis, il imitait ce qu’il entendait.

En 1927, la performance de DeFord de Blues panaméricaindans lequel son harmonica imitait le son d’une locomotive roulante, a contribué à inspirer le nom « Grand Ole Opry », et il a été le premier musicien à tenir une session d’enregistrement majeure à Nashville en 1928.

Malgré son succès et sa popularité, DeFord a été confronté au racisme pendant l’ère Jim Crow de la ségrégation dans le Sud, en particulier lors d’une tournée avec d’autres membres blancs d’Opry.

« Il ne pouvait pas aller dans les hôtels où tout le monde allait… Il n’était pas le bienvenu dans les restaurants où tout le monde était accueilli », a déclaré son petit-fils. « Il a ouvert beaucoup de portes grâce à sa, je veux dire, sa bravoure. … C’était très dur pour lui, mais il a tenu le coup. »

DeFord s’est produit sur la scène d’Opry pendant environ 16 ans jusqu’en 1941, en partie grâce à une rupture entre l’Opry et l’American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) – une organisation de droits d’exécution. La direction d’Opry a interdit à DeFord d’interpréter ses chansons sous licence via l’ASCAP, y compris les favoris des auditeurs comme Chasse au renard. Lorsqu’il a refusé d’accepter leurs conditions, il a été renvoyé.

DeFord Bailey jouant de la guitare sur le balcon de son appartement à Nashville à la fin des années 1970. (David C. Morton/Panthéon de la musique country)

DeFord a pris sa retraite professionnelle et a concentré son attention sur une deuxième carrière en tant que propriétaire d’un salon de cirage de chaussures à Nashville.

« Beaucoup de gens venaient juste à cause de qui il [was] pour faire cirer leurs chaussures. Il s’asseyait et racontait les histoires du Grand Ole Opry et jouait un peu de son harmonica et de son banjo », a déclaré Herchel.

Une grande participation

Des politiciens, des familles et des membres de la communauté se sont réunis pour la cérémonie de dévoilement des pancartes de ce week-end à Nashville.

Sharon Hurt, membre du conseil de Nashville At Large, qui a coparrainé le projet de loi sur le changement de nom de rue et a pris la parole lors de l’événement, a déclaré dans un e-mail que c’était « une journée incroyable pour élever une telle excellence noire dans le sud de Nashville, car elle était attendue depuis longtemps ».

David Morton était là aussi. Il est historien et auteur de DeFord Bailey : une star noire de la musique country ancienne – qui est considérée comme la biographie définitive sur la vie du musicien.

Morton a rencontré le musicien pour la première fois lorsqu’il a accepté un emploi à l’autorité locale du logement et a été chargé de rédiger un bulletin d’information pour les membres de la communauté. Il se souvient d’une femme qui s’est approchée de lui et l’a exhorté à écrire une histoire sur DeFord. À l’époque, Morton n’avait aucune idée de qui c’était.

Quand il est allé à l’appartement de DeFord, Morton se souvient que DeFord est venu à la porte « habillé comme s’il était prêt à jouer ».

« Quand je l’ai entendu jouer, mon Dieu, c’était comme si j’étais en présence d’un maître. Et je l’étais. Vous savez, j’ai eu des frissons », a déclaré Morton.

Le couple a développé une confiance mutuelle et une amitié profonde, et Morton dit qu’il a passé les décennies depuis à travailler pour que son ami obtienne la reconnaissance qu’il mérite.

DeFord Bailey, à gauche, joue un air pour le biographe David Morton. (Rayburn Ray/Metropolitan Development and Housing Agency/Country Music Hall of Fame)

En 2005, DeFord a été intronisé au Country Music Hall of Fame. Et l’année dernière, l’Opry a publié une déclaration et des excuses pour son rôle dans la perpétuation du racisme dans la musique country, y compris les artistes qui ont utilisé le blackface dans les années 1920, 30 et 40 et son licenciement de DeFord.

Herchel Bailey dit que sa famille poursuivra son travail pour raconter plus largement l’histoire de son grand-père. Leur prochain objectif: une statue dans le quartier Edgehill de DeFord avec son harmonica – portant son costume pimpant et un chapeau.

Avec des fichiers de Sheena Goodyear et de l’Associated Press. Entretien avec Herchel Bailey réalisé par Morgan Passi.