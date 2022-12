Le petit-fils de Bob Marley, Joseph ‘Jo Mersa’ Marley, décède à l’âge de 31 ans | Actualités Ents & Arts

Le petit-fils de Bob Marley, Joseph ‘Jo Mersa’ Marley, est décédé à l’âge de 31 ans.

La nouvelle de sa mort a été confirmée mardi à Rolling Stone. La cause de sa mort n’a pas encore été confirmée.

Fils de Stephen Marley, Joseph était également un musicien à part entière ayant sorti un EP et un album solo.

Les politiciens jamaïcains lui ont rendu hommage, la ministre de la Culture du pays se disant “profondément attristée par la nouvelle”.

L’honorable Olivia Grange a écrit sur Twitter: “Nous avons été honorés par Joseph, dont le nom de scène était Jo Mersa, lors de notre lancement de la Jamaïque 60 à Miramar, en Floride, aux États-Unis, en mai.

“Son décès prématuré à l’âge de 31 ans… est une énorme perte pour la musique alors que nous nous tournons vers la prochaine génération. Puisse-t-il trouver la paix éternelle alors que nous pleurons sa perte au cours de cette saison de bonne volonté où nous célébrons avec la famille et les amis notre amour l’un pour l’autre.”

Le chef de l’opposition jamaïcaine Mark J Golding a écrit sur Twitter : “Je viens d’apprendre la perte tragique de Joseph ‘Jo Mersa’ Marley. Un jeune artiste reggae talentueux, fils de Stephen Marley et petit-fils de Bob Marley à seulement 31 ans.

“La perte d’un enfant est un coup dévastateur qu’aucun parent ne devrait subir, mes condoléances à Stephen et à toute la famille.”

Né dans la famille Marley en Jamaïque en 1992, Joseph a déménagé à Miami à l’âge de 11 ans.

Constamment entouré de musique depuis son enfance, il montait parfois sur scène avec son père, ainsi que son oncle Ziggy Marley et les Melody Makers – ses tantes Sharon et Cedella.

Il a commencé à écrire de la musique alors qu’il était jeune adolescent et a sorti sa première chanson officielle, My Girl, une collaboration avec son cousin Daniel Bambaata, en 2010.

Quatre ans plus tard sortait son premier EP solo, Comfortable. En 2016, il rejoint son père sur Revelation Party, une chanson de l’album de Stephen Revelation Part 2: The Fruit of Life.

Joseph a sorti son premier album, Eternal, avec des collaborations avec des artistes reggae et dancehall comme Busy Signal, Black-Am-I et Kabaka Pyramid, en 2021.

Cliquez pour vous abonner à Backstage partout où vous obtenez vos podcasts

Dans une interview de 2014 avec Rolling Stone, Marley a parlé de grandir dans un environnement musical.

“C’était quelque chose de très magique, de voir ces gens venir à la maison et comment tout le processus de travail se déroulait.

“Je rentrais à la maison et j’essayais de faire mes devoirs, mais je finissais par être distrait et j’allais jeter un coup d’œil dans le studio. Vous voudriez toujours entrer et sortir pour voir ce qui se passait.”

Malgré ses ancêtres célèbres, Joseph avait parlé de son intention de tracer sa propre voie dans l’industrie.

“Je fais partie de la nouvelle génération de Marley, mais j’expérimente toujours en même temps. Mon plan est de faire quelque chose de nouveau avec mes racines.”