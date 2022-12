Le petit-fils de Bob Marley, Jo Mersa, est mort à 31 ans – Le corps de la star du reggae “trouvé dans un véhicule”

JOSEPH Marley, le petit-fils de la légende du reggae Bob Marley, est décédé à l’âge de 31 ans, selon le service de streaming TIDAL.

Marley, mieux connu sous le nom de Jo Mersa, aurait été retrouvé “insensible” à l’intérieur d’un véhicule alors qu’il se trouvait aux États-Unis, a déclaré un journaliste jamaïcain. Abka Fitz Henley rapporté mardi.

Le petit-fils de Marley, Jo Mersa Marley, est décédé à 31 ans, selon le service de streaming TIDAL Crédit : Getty Images – Getty

Comme sa famille, Jo Mersa Marley a suivi leurs traces dans l’industrie de la musique Crédit : Getty

Le père de Jo Mersa est Stephen Marley, le fils de Bob Marley Crédit : Getty

Une cause de décès n’a pas été immédiatement rendue disponible, cependant, la station de radio du sud de la Floride, WZPP, affirme que Jo est décédé d’une crise d’asthme.

TIDAL a rendu hommage à l’artiste reggae en tweetant : “Pour toujours dans nos cœurs. RIP Jo Mersa Marley. 🕯️🕊️.”

Le musicien de 31 ans était le fils de Stephen Marley, dont le père était feu la superstar jamaïcaine Bob.

Son grand-père, décédé en 1981, était un pionnier du mouvement reggae et était surtout connu pour des chansons comme Everything’s Gonna Be Alright, Get Up, Stand Up, Is This Love, entre autres.

Jo Mersa a passé ses premières années en Jamaïque avant de déménager en Floride.

Il a étudié l’ingénierie de studio au Miami Dade College, selon un article de 2014 du Jamaica Observer.

À l’époque, Jo a déclaré au point de vente que le seul défi auquel il était confronté était de maintenir les normes élevées du nom Marley.

“Mon père a créé un héritage en sortant des chansons qui ont du sens. C’est quelque chose que je dois respecter”, a-t-il déclaré.

Comme sa famille, Jo Mersa a suivi leurs traces et a sorti son premier album, Confortable, en 2014.

L’EP de six chansons mettait en vedette d’autres stars jamaïcaines du reggae Jemere Morgan et Wayne Marshall.

Il est également apparu sur l’album Strictly Roots de Morgan Heritage, lauréat d’un Grammy, l’année suivante.

Son deuxième album, Eternal, est sorti l’année dernière et comprenait également six singles avec des artistes comme Melii, Black-Am-I, Busy Signal et Kabaka Pyramid.

Au fil des ans, Jo Mersa a continué à apparaître dans des chansons avec des artistes comme Farruko, Jesse Royal et son père, Stephen.

Le chanteur de Burn It Down laisse dans le deuil sa femme et sa fille.