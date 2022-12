Le petit-fils de Bob Marley et artiste reggae Jo Mersa Marley est décédé

Joseph ‘Jo Mersa’ Marley est décédé. Il avait 31 ans.

Un représentant du regretté musicien a confirmé la nouvelle de sa mort à Pierre roulante mardi.

Une cause de décès n’a pas été révélée; cependant, TMZ rapporte que des conditions liées à l’asthme ont contribué à sa mort.

Jo Mersa était le petit-fils de Bob Marley et le fils de Stephen Marley.

En 2014, il sort son premier EP Confortablequi, selon Pierre roulantepropose des sons dancehall, R&B et EDM.

“Je fais partie de la nouvelle génération de Marley, mais j’expérimente toujours en même temps”, a-t-il déclaré à la publication dans une interview en 2014. “Mon plan est de faire quelque chose de nouveau avec mes racines.”

Suite à l’annonce du décès de Jo Mersa, le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a présenté ses condoléances.

“Mes sincères condoléances aux amis et associés de Joseph et à la fraternité de la musique Reggae et aux fans du monde entier”, a-t-il tweeté. “Son décès prématuré à l’âge de 31 ans est une énorme perte pour la musique alors que nous nous tournons vers la prochaine génération.”

Mes sincères condoléances aux amis et associés de Joseph et à la fraternité de la musique Reggae et aux fans de partout.

Son décès prématuré à l’âge de 31 ans. est une énorme perte pour la musique alors que nous nous tournons vers la prochaine génération. – Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) 28 décembre 2022

Holness ajouté dans un message de suivi: “Puisse-t-il trouver la paix éternelle alors que nous pleurons sa perte en cette saison de bonne volonté où nous célébrons avec notre famille et nos amis notre amour les uns pour les autres.”