Le petit-fils d’Amitabh Bachchan, Agastya Nanda, montre son nouveau look, les photos deviennent VIRALES

Contrairement à Amitabh Bachchan, son petit-fils Agastya Nanda n’est pas un fervent utilisateur des médias sociaux. L’année dernière, il a rendu son profil Instagram public, mais il a rapidement supprimé la plupart de ses images cryptiques.

Avant aujourd’hui (12 juin), Agastya a publié une photo pour la dernière fois en décembre 2019. Et maintenant, après plus d’un an et demi, il est de retour sur la plateforme de médias sociaux et comment !

Samedi, Agastya Nanda a profité de son identifiant Instagram vérifié pour partager une série de photos de lui-même qui auraient été prises depuis son domicile à New York. Les photos sont franches et il y en a une où il pose avec un ami.

Fidèle à son look décontracté, Agastya a associé sa veste noire à un jean. Sa sœur Navya Naveli Nanda a commenté: « Agggloooz » tandis que Maheep Kapoor l’a appelé « Beau ».

Plus tôt, Amitabh Bachchan avait partagé un selfie post-entraînement avec Agastya pendant le verrouillage. La publication était devenue virale.

Agastya est le fils de l’écrivain Shweta Bachchan Nanda et de l’homme d’affaires Nikhil Nanda. Hsi Instagram handle compte une base de fans de 66 000 abonnés, qui comprend des célébrités comme Alia Bhatt, Gauri Khan, Shanaya Kapoor, Aryan Khan, Karan Johar, Khushi Kapoor, Ananya Panday et bien sûr sa famille.

Alors que sa mère venait du milieu du cinéma, elle a choisi de rester à l’écart des films. Dans le passé, dans un épisode du talk-show de Karan Johar « Koffee with Karan » où elle était l’invitée, elle a exprimé ses réserves quant à l’intégration de ses enfants dans l’industrie cinématographique.

Alors que sa fille, Navya Naveli Nanda a déjà prévu d’investir son avenir dans plusieurs initiatives sociales et projets sociaux, des rumeurs circulent selon lesquelles Agastya Nanda envisage d’entrer à Bollywood.