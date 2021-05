Un dessin d’une tête d’ours par Leonardo da Vinci rapporterait jusqu’à 16,7 millions de dollars, établissant potentiellement un record, lors de sa mise aux enchères en juillet, a déclaré Christie’s samedi. Mesurant 7 cm (un peu moins de 3 pouces) au carré, «Head of a Bear» est un dessin à la pointe d’argent sur papier rose-beige. Collection royale britannique et les collections du Devonshire à Chatsworth « . Il dirigera la «vente exceptionnelle» de Christie le 8 juillet à Londres avec un prix estimé de 8 à 12 millions de livres (11,14 millions de dollars – 16,71 millions de dollars).

Cela pourrait battre la vente de 2001 pour «Horse and Rider» de Da Vinci pour plus de 8 millions de livres, un record pour un dessin du maître italien de la Renaissance, selon Christie’s. «J’ai toutes les raisons de croire que nous atteindrons un nouveau record en En juillet pour « Head of a Bear », l’un des derniers dessins de Leonardo dont on peut s’attendre à ce qu’il arrive sur le marché « , a déclaré Stijn Alsteens, directeur international du département Old Masters Group, Christie’s Paris, dans un communiqué.

La propriété du dessin peut être attribuée au peintre britannique Thomas Lawrence et à sa mort en 1830, il a été transmis à son marchand Samuel Woodburn. Il l’a vendu à Christie’s en 1860 pour 2,50 livres (3,50 $), selon la maison de vente aux enchères. Son propriétaire actuel l’a depuis 2008, a-t-il déclaré.

«Head of a Bear» sera exposé chez Christie’s à New York samedi, puis à Hong Kong plus tard dans le mois avant d’être présenté à Londres en juin. (1 $ = 0,7182 livre) (1 $ = 0,7145 livre) (Écrit par Marie-Louise Gumuchian; édité par Philippa Fletcher)

