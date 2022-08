Le petit éléphant roule sur le monticule, Internet n’arrête pas de rire

Des vidéos capturant l’innocence des animaux se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, et cette fois, nous avons un mignon petit jumbo qui nous fait sourire. La vidéo a été partagée sur Twitter par le nom d’utilisateur Buitengebieden. Bien que la vidéo ne dure que 37 secondes, elle a conquis le cœur de 9,7 millions de personnes sur le Web.

Dans la vidéo, la mère Éléphant apprend à son bébé à descendre d’une hauteur. La mère se tient la première et plie les jambes et descend lentement. Elle effectue le processus lentement pour que son bébé comprenne. Le jumbo avec une concentration et une observation complètes se concentre sur la façon dont sa mère descend. Cependant, le petit n’a aucune idée de comment descendre.

La plus jeune imitant sa mère plie les jambes mais ne peut pas avancer à cause de la peur. Il fait de son mieux pour laisser les jambes toucher le sol mais il échoue. Ensuite, le jumbo a imaginé sa façon de descendre et c’était trop unique.

Le petit jumbo a dévalé le monticule. Le troupeau d’éléphants fut surpris d’observer son activité.

Un utilisateur a écrit: «Si peu encore, il a fait son chemin. Il est Atma Nirbhar. Un autre utilisateur a écrit: «J’espère qu’il n’a pas été blessé. Il restera toujours comme un fils muet pour sa mère.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici