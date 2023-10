LE petit-déjeuner parfait au lit se compose de jus d’orange fraîchement pressé, de café très chaud et d’un sarnie de bacon grésillant, selon les recherches.

Un sondage mené auprès de 2 000 adultes a également révélé que les crêpes et une bonne vieille tranche de pain grillé figurent parmi les plats les plus populaires à déguster lors d’une gâterie matinale paresseuse.

L’étude a révélé qu’une personne moyenne apprécie le luxe de prendre un petit-déjeuner au lit une fois par mois. Crédit : SWNS

Le moment idéal pour prendre un petit-déjeuner au lit est le dimanche à 8h30, les Britanniques affirmant qu’il ne devrait pas être pris plus de 30 minutes.

Côté ambiance, la radio ou le chant des oiseaux ont été élus comme les meilleurs bruits de fond et, une fois le repas terminé, feuilleter le journal du matin est le parfait petit-déjeuner au lit.

Et 64 pour cent ont déclaré que le goût était meilleur lorsqu’il était cuisiné par quelqu’un d’autre.

Hannah Shore, experte du sommeil chez Silentnight, qui a commandé la recherche, en partenariat avec Warburtons, pour lancer la première Journée nationale du petit-déjeuner au lit le dimanche 29 octobre, a déclaré : « Dans le monde occupé d’aujourd’hui, nous sommes toujours allumés avec beaucoup de des distractions qui nous empêchent d’avoir un véritable temps de repos.

“Mais il est si important pour notre bien-être que nous ayons le temps nécessaire pour nous déconnecter et nous reposer – et prendre le petit-déjeuner dans le confort de votre lit est le moyen idéal pour rester proche de votre mode de sommeil détendu, même après le réveil.

« À mesure que l’horloge recule, vous pouvez vous sentir plus lent, fatigué et agité que d’habitude, c’est pourquoi, ce dimanche, nous encourageons tous ceux qui le peuvent à passer l’heure supplémentaire qu’ils gagnent à prendre leur petit-déjeuner dans le confort de leur lit.

“Pour en profiter au mieux, inspirez-vous de nos recherches – ou dégustez-le simplement de la manière qui vous convient le mieux.”

L’étude a également révélé que la personne moyenne apprécie le luxe de prendre un petit-déjeuner au lit une fois par mois, même si 26 pour cent n’ont jamais fait l’expérience de prendre leur petit-déjeuner au lit.

Parmi ceux qui l’ont fait, 31 pour cent ont déclaré qu’ils se sentaient aimés lorsqu’on leur présentait la friandise du matin et 41 pour cent se sentaient détendus.

Les occasions les plus courantes où les gens aiment manger au lit sont le jour de leur anniversaire (37 pour cent) et lorsqu’ils sont malades (31 pour cent).

Certains (27 pour cent) l’auront comme gâterie un jour au hasard, tandis que d’autres en profiteront le jour de la fête des mères ou des pères (24 pour cent), et même de leur anniversaire de mariage (15 pour cent).

Plus de six personnes sur dix (62 pour cent) pensent qu’il doit être présenté sur un plateau, et 12 pour cent les plus exigeants s’attendraient à des fleurs fraîches à côté.

En ce qui concerne les déversements, 69 pour cent ont déclaré que le risque d’une éclaboussure de café ou de quelques miettes de pain grillé sur la literie valait la peine, selon l’étude OnePoll.

Mais alors que 43 pour cent pensent que l’idée de préparer un petit-déjeuner au lit est en train de disparaître, 23 pour cent pensent que c’est toujours quelque chose qu’ils envisageraient.

Jonathan Warburton, président de Warburtons, a déclaré : « Le petit-déjeuner est le repas préféré de la journée pour beaucoup – combinez-le avec le plaisir de le déguster au lit et vous êtes gagnant.

« Qu’il s’agisse d’un morceau de pain grillé chaud, d’une crumpet au beurre ou d’un anglais complet, le petit-déjeuner au lit est une excellente façon de célébrer une heure supplémentaire au lit ce dimanche. »