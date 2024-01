Le petit-déjeuner n°1 à acheter chez Costco pour l’hypertension artérielle, selon une diététiste

Si vous souffrez d’hypertension artérielle, rendez-vous service et prenez un petit-déjeuner. La recherche montre que sauter ce repas du matin peut vous rendre plus vulnérable à l’hypertension. Une méta-analyse de six études portant sur 14 189 adultes a révélé que ceux qui sautaient le petit-déjeuner (définis comme en mangeant moins de trois jours par semaine) présentaient un risque 20 % plus élevé de développer une hypertension artérielle, selon l’étude. Journal international de l’hypertension. Renoncer au petit-déjeuner peut inciter à trop manger plus tard, favorisant ainsi la prise de poids. Il a également été associé à des niveaux plus élevés de certains marqueurs inflammatoires, soulignent les auteurs.

Cela montre que prendre un petit-déjeuner sain peut en fait être bénéfique pour votre tension artérielle globale. Ne vous inquiétez pas, il n’y a pas de plan de repas ou de programme sophistiqué que vous devez suivre pour y parvenir. Vous pouvez facilement trouver des petits-déjeuners sains pour l’hypertension artérielle directement chez votre Costco local.

Alors, quel genre de petits-déjeuners devriez-vous acheter à l’entrepôt ? Nous avons parlé à Lauren Manaker, MS, RDN, pour recueillir ses meilleurs conseils pour choisir un petit-déjeuner sain si vous souffrez d’hypertension. De plus, nous avons demandé quel petit-déjeuner Costco correspondait le mieux à ses paramètres.

Comment choisir des petits déjeuners plus sains pour abaisser la tension artérielle

Recherchez une teneur élevée en fibres

S’il y a une chose sur laquelle vous devriez vous concentrer lors de la création d’un petit-déjeuner respectueux de la tension artérielle, faites-en des fibres. Les fibres sont des glucides non digestibles présents dans les aliments comme les fruits, les légumes, les légumineuses et les grains entiers, qui se sont révélés excellents pour la santé cardiaque. Non seulement le nutriment est associé à des taux de cholestérol total et de « mauvais » LDL plus faibles, mais manger plus de fibres peut également aider à réduire la tension artérielle systolique (chiffre du haut) et diastolique (chiffre du bas) de 4 et 3 points, respectivement, selon une méta de 2022. -analyse en Médecine BMC. Les petits-déjeuners riches en fibres, comme l’avocat sur du pain grillé aux grains entiers, les smoothies à base de produits frais et les bols de flocons d’avoine et de céréales riches en fibres avec des fruits, peuvent être bénéfiques pour votre tension artérielle.

Un type particulier de fibre, appelé fibre soluble, peut avoir un impact particulièrement important sur l’hypertension. Une autre méta-analyse dans Journal nutritionnel en 2023, il a été constaté que chaque tranche de 5 grammes supplémentaires de fibres solubles consommées contribue à réduire à la fois la pression artérielle systolique et diastolique, probablement parce que les fibres solubles contribuent à créer des acides gras à chaîne courte dans l’intestin, qui peuvent jouer un rôle dans la régulation de la pression artérielle. Les fibres solubles se trouvent dans des aliments comme la farine d’avoine, le son d’avoine, l’avocat, les graines de chia, les graines de lin, les pommes, les bananes et les oranges, selon le Association nationale des lipides.

Le meilleur petit-déjeuner chez Costco pour l’hypertension artérielle

Après avoir fouillé les étagères de Costco, Manaker dit que sa principale suggestion pour le petit-déjeuner des personnes souffrant d’hypertension artérielle est Bob’s Red Mill Avoine coupée en acier biologique à cuisson rapide.

“L’avoine est une source naturelle de nombreux nutriments qui peuvent soutenir une tension artérielle saine, notamment les bêta-glucanes, les composés phénoliques et les protéines végétales”, explique Manaker. «Ils contiennent également naturellement des nutriments qui favorisent la santé cardiaque, notamment de la vitamine E», ajoute-t-elle. Chaque portion de ¼ de tasse d’avoine sèche fournit 4 grammes de fibres totales.

Manaker souligne des recherches qui soutiennent la consommation de flocons d’avoine pour l’hypertension artérielle. Un bilan 2022 en Nutriments a examiné 18 essais contrôlés randomisés différents et 3 méta-analyses sur l’impact de l’avoine sur la tension artérielle. Les chercheurs ont conclu que manger des flocons d’avoine semble diminuer la tension artérielle et réduire le risque de maladies cardiovasculaires. La consommation régulière de flocons d’avoine a également été associée à la réduction de l’utilisation de médicaments antihypertenseurs.

Il existe de nombreux types de flocons d’avoine, mais celui-ci en particulier est gagnant. «Les flocons d’avoine coupés en acier à cuisson rapide biologique Bob’s Red Mill sont un excellent achat chez Costco pour les personnes qui souhaitent un petit-déjeuner copieux tout en gérant leur tension artérielle», déclare Manaker. « Fabriquée avec un seul ingrédient : l’avoine, cette option est composée à 100 % de grains entiers. Bob’s utilise de l’avoine entière riche en protéines pour préparer ce gruau, et il est incroyablement facile à préparer à l’heure du petit-déjeuner », dit-elle.

Conseils pour préparer de l’avoine coupée en acier pour le petit-déjeuner

L’avoine coupée en acier n’est pas exactement connue pour être le petit-déjeuner le plus rapide à préparer. Heureusement, cette marque particulière de flocons d’avoine coupés en acier réduit considérablement le temps de cuisson à seulement 5 minutes. Si vous aimez préparer vos repas et avez besoin de petits-déjeuners faciles à emporter, vous pouvez toujours ignorer le processus de cuisson quotidien et préparer des pots de flocons d’avoine coupés en acier pour la nuit.

Mais personne ne veut manger un bol de flocons d’avoine nature, n’est-ce pas ? Manaker dit que la clé pour garder votre petit-déjeuner sain et délicieux est d’ajouter d’autres ingrédients nutritifs à votre bol, tels que des noix (comme des noix ou des amandes tranchées) ou du beurre de noix, ainsi que des fruits pour ajouter une douceur naturelle sans sucres ajoutés. Pour augmenter la tenue des flocons d’avoine sur vos côtes, ajoutez un peu de protéines à votre bol en faisant cuire des flocons d’avoine avec un blanc d’œuf (oui, vraiment !), en incorporant une cuillère de poudre de protéines, en ajoutant des produits laitiers comme le lait de vache, ou garnir d’une cuillerée de yaourt grec.

L’essentiel

Prendre un petit-déjeuner est important pour gérer la tension artérielle. En particulier, les aliments du petit-déjeuner riches en fibres peuvent contribuer à réduire le risque d’hypertension et de maladies cardiovasculaires. Si vous recherchez le meilleur aliment pour petit-déjeuner chez Costco pour l’hypertension artérielle, procurez-vous l’avoine coupée en acier biologique à cuisson rapide de Bob’s Red Mill. Cette marque fait de la cuisson de l’avoine coupée en acier un processus plus facile et plus rapide, vous permettant de commencer même les matins chargés d’une manière saine pour le cœur.