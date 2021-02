WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden devrait s’adresser au petit-déjeuner de prière national, une tradition de Washington qui appelle les combattants politiques à mettre de côté leurs différends pendant une matinée.

Le petit-déjeuner, prévu jeudi, a suscité la controverse dans le passé, en particulier lorsque le président Donald Trump a utilisé la tranche de l’année dernière pour critiquer ses opposants politiques et remettre en question leur foi. Certains libéraux ont considéré l’événement avec méfiance en raison du groupe confessionnel conservateur qui est derrière.

Pourtant, Biden a fait campagne pour la Maison Blanche en tant que personne capable d’unifier les Américains, et le petit-déjeuner donnera au deuxième président catholique du pays une chance de parler de sa vision de la foi. Le sénateur Chris Coons, D-Del., A déclaré que l’événement sera «un événement inclusif et positif» qui «reconnaît les enseignements de Jésus, mais ne se limite pas au christianisme».

Coons a également déclaré aux journalistes que les remarques de Biden prendraient une approche différente de celle de Trump.

« Il y a eu des changements significatifs de ton et de concentration du président Obama au président Trump pour ce que j’espère et je m’attends à ce que le ton et l’orientation du président Biden soient différents », a déclaré Coons, coprésident d’honneur du rassemblement de cette année.

Chaque président a assisté au petit-déjeuner depuis que Dwight D. Eisenhower a fait sa première apparition en 1953. L’événement devrait être virtuel cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Coons a suggéré que Biden apparaisse via des remarques enregistrées.

Le petit-déjeuner avance à un moment où la capitale nationale fait face à une série de crises historiques. Biden a du mal à gagner un soutien significatif des républicains du Congrès pour un paquet de réponse aux coronavirus, augmentant la probabilité qu’il ne s’appuiera que sur les démocrates pour adopter la législation.

Beaucoup à Washington naviguent encore après l’insurrection meurtrière au Capitole américain le mois dernier. Trump fait face à un deuxième procès de destitution sans précédent au Sénat la semaine prochaine pour son rôle dans l’incitation à l’émeute.

Le message de Biden jeudi est susceptible de représenter son dernier appel à ramener Washington sur un pied plus traditionnel après quatre ans de style agressif de Trump. Lors du petit-déjeuner de 2020, Trump a distingué la présidente de la Chambre démocrate Nancy Pelosi et le sénateur républicain Mitt Romney de l’Utah, qui avaient voté pour condamner le président lors du premier procès de destitution. Trump a même brandi un journal avec un titre indiquant «ACQUISÉ» sur sa propre photo.

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, coprésident du GOP du petit-déjeuner de cette année, a déclaré qu’il espérait voir Biden souligner le statut de la nation en tant que «lieu de diversité et de tolérance» qui permet en même temps un désaccord respectueux.

Scott, comme Coons, a évoqué les rassemblements religieux réguliers qui attirent les sénateurs des deux extrémités du spectre idéologique comme modèle. «Nous ne sommes pas d’accord philosophiquement, politiquement, mais nous nous embrassons en tant que frères de foi», a déclaré Scott, qui devrait également offrir des remarques virtuelles au petit-déjeuner, dans une interview.

Le petit-déjeuner a été repoussé par les homosexuels et les militants des droits civiques depuis l’administration du président Barack Obama, une grande partie de l’opposition se concentrant sur la Fellowship Foundation, l’organisation confessionnelle conservatrice qui soutient depuis longtemps l’événement. Les libéraux religieux ont organisé une manifestation devant la première apparition de Trump en 2017, critiquant ses limites d’admission de réfugiés aux États-Unis, et un militant des droits des armes à feu russe reconnu coupable d’avoir agi en tant qu’agent étranger non enregistré a assisté au petit-déjeuner à deux reprises pendant son administration.

Norman Solomon, cofondateur et directeur national du groupe d’activistes progressistes RootsAction, a averti Biden de «ne pas atteindre le sectarisme de toute allée».

«Nous n’avons besoin d’aucune unité avec le fanatisme», a déclaré Solomon. «Je crains qu’un sous-texte de cet engagement soit:« Ne pouvons-nous pas tous nous entendre ». Mais ce n’est pas approprié dans ce cas étant donné le passé bien connu de droite et anti-gay des sponsors de l’événement.

Solomon a déclaré que les présidents démocrates avaient continué d’assister à un événement où leurs homologues républicains se sentaient souvent plus à l’aise parce qu’ils craignaient d’être étiquetés comme «anti-religieux ou non religieux». Il a déclaré que Biden, un catholique fervent qui assiste à la messe chaque semaine, pourrait mieux envoyer un message unificateur en sautant l’événement et en assistant à celui qui est vraiment bipartisan.

«Dieu sait qu’il y a de nombreux chefs religieux et rassemblements qui sont pieux et affirment l’égalité humaine», a-t-il dit. « Ce n’est pas l’un d’entre eux. »

Rachel Laser, présidente et PDG des Américains unis pour la séparation de l’Église et de l’État, a convenu qu ‘«il existe de bien meilleurs moyens» que le petit-déjeuner pour Biden de se connecter avec les gens sur la base de croyances spirituelles partagées.

«Nous serions ravis de travailler avec l’administration pour trouver un moyen de changer le parrainage d’un événement comme celui-ci et d’en faire un lieu pour les Américains de toutes les croyances religieuses», a déclaré Laser.

Pourtant, les dirigeants démocrates, conscients de la foi catholique pieuse de Biden et des appels à la guérison, se sont largement abstenus de commenter publiquement l’événement cette année. Le représentant de la Floride Val Demings, une fois sur la liste restreinte pour être le colistier de Biden, a prononcé la prière de clôture de l’événement dans le passé et est l’un des nombreux membres démocrates du Congrès prévoyant d’y assister.

Laser et Guthrie Graves-Fitzsimmons, membre de l’initiative sur la foi du groupe de réflexion libéral Center for American Progress, ont souligné le symbolisme chrétien observé lors de l’émeute du Capitole le mois dernier comme une ouverture pour Biden à offrir un langage pluraliste et ouvert sur la foi.

« J’espère que le président Biden reconnaît que nous sommes dans un nouveau moment », a déclaré Graves-Fitzsimmons, « et que la menace du nationalisme chrétien est une menace à la fois pour le pluralisme religieux sacré des États-Unis et pour le christianisme. »

