Si certains aliments peuvent augmenter votre taux de cholestérol, d’autres peuvent le réduire. Un petit-déjeuner britannique classique pourrait en fait suffire. Les organismes de santé ont recommandé que manger des haricots sur du pain grillé pourrait contribuer à réduire le taux de cholestérol. Plus précisément, il s’agira d’une boîte de fèves au lard à teneur réduite en sucre et en sel sur du pain grillé complet.

Il est bien connu qu’un régime alimentaire riche en graisses est une cause fréquente d’hypercholestérolémie, également appelée hypercholestérolémie. Les médecins conseillent notamment de manger le moins de graisses saturées possible pour maintenir le taux de cholestérol à un niveau bas.

Ces blocages peuvent augmenter le risque de maladies telles que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Il est donc essentiel de maintenir un taux de cholestérol bas, surtout si vous êtes déjà vulnérable aux problèmes cardiovasculaires.

Experts à Santé de Harvard a expliqué : « Changer les aliments que vous mangez peut réduire votre taux de cholestérol et améliorer l’armada de graisses flottant dans votre circulation sanguine. L’ajout d’aliments qui réduisent les lipoprotéines de basse densité, la particule nocive transportant le cholestérol qui contribue à l’athérosclérose obstruant les artères, est le meilleur moyen d’obtenir un régime pauvre en cholestérol.

« Différents aliments réduisent le cholestérol de diverses manières. Certains fournissent des fibres solubles, qui fixent le cholestérol et ses précurseurs dans le système digestif et les éliminent du corps avant qu’ils n’entrent en circulation.

Ils ont ensuite expliqué en détail à quel point les haricots sont riches en fibres solubles. « Les haricots sont particulièrement riches en fibres solubles », ont-ils déclaré. «Ils mettent également un certain temps à être digéré par le corps, ce qui signifie que vous vous sentez rassasié plus longtemps après un repas.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles les haricots sont un aliment utile pour les personnes qui tentent de perdre du poids. Avec autant de choix – des haricots blancs et rouges aux lentilles, pois chiches, pois aux yeux noirs et au-delà – et tant de façons de les préparer, les haricots sont un aliment très polyvalent.

Les haricots sur du pain grillé font en réalité partie d’un Normes alimentaires en Écosse (FSS) petit-déjeuner recommandé.

Pour la version la plus saine de ce repas, il spécifie une boîte de 200 g de fèves au lard à teneur réduite en sucre et en sel (200 g), deux tranches épaisses de pain complet (grillées) et une pâte à tartiner faible en gras « finement tartinée ».

La FSS a déclaré : « Choisissez du pain complet pour plus de fibres. Vérifiez les étiquettes pour choisir les options les plus saines, faibles en sucre, en gras et en sel.