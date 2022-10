Le petit-déjeuner au volant de Maxine DeHart à Kelowna atteint la barre du million de dollars – Kelowna Capital News

Un million de dollars.

C’est le total de la collecte de fonds depuis le début du Maxine DeHart-United Way Drive-Thru Breakfast il y a 22 ans, car le retour de l’événement populaire cette année avait dépassé 42 000 $ à 8 h 30.

Au total, 1 500 sacs de petit-déjeuner remplis d’articles donnés par une foule de commanditaires seront distribués en échange de dons à Centraide.

Le service au volant de United Way organisé par la candidate sortante du conseil Maxine DeHart a lieu à l’hôtel Ramada de 6 h à 9 h ce matin #Kelowna @KelownaCapNews pic.twitter.com/uz6WYbtq5S – Jordy Cunningham (@CunninghamJordy) 6 octobre 2022

Maxine DeHart, la fondatrice du concept et le cœur et l’âme du service au volant au cours de ces nombreuses années, était de nouveau dans son pyjama de marque au volant saluant les gens et les bénévoles convergeant vers le parking de l’hôtel Ramada Lodge pour l’événement.

Les volontaires étaient sortis à 4h30 jeudi matin pour installer le parking de l’hôtel pour un embouteillage de 6h à 9h, tandis que d’autres se sont rassemblés à l’hôtel mercredi pour emballer chacun des sacs du petit-déjeuner.

