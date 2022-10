Le petit cousin de 1 an de la star de So Solid Crew s’est noyé dans un bain à remous dans le jardin d’un ami de la famille dans un “accident tragique”

LA mort d’un petit cousin d’un membre du So Solid Crew qui s’est noyé dans un bain à remous dans le jardin d’un ami de la famille était un «accident tragique».

Jetson Maffia-Kerbey, qui serait le petit cousin de Lisa Maffia du groupe hip hop, était à trois mois de son deuxième anniversaire lorsqu’il est décédé le 13 juin 2022.

La mort de Jetson Maffia-Kerbey a été qualifiée d'”accident tragique” Crédit : Instagram

On pense que sa cousine est Lisa Maffia, membre de So Solid Crew Crédit : Splash

Une enquête sur sa mort conclue par Katrina Hepburn, coroner de la région du centre et du sud-est du Kent, a révélé que la cause du décès de Jetson était la noyade et a conclu que sa mort était un accident.

L’enquête au Maidstone County Hall a été entendue le jour de la mort de Jetson, son père Nigel Kerbey l’a emmené passer la journée avec un ami de la famille Graham Morgan et sa fille de trois ans chez eux non loin de l’endroit où ils vivaient à Folkestone, Kent.

Les deux pères ont emmené leurs enfants à un événement dans le village, où les enfants ont fait des manèges forains et mangé des glaces.

Ils sont rentrés chez eux vers 15 heures où ils ont rencontré la mère de Jetson, Crystal Maffia, et Brook Jordan, le partenaire de M. Morgan.

Les enfants ont joué ensemble pendant que la fille adolescente de Miss Jordan utilisait le bain à remous intégré à la terrasse de leur jardin.

M. Kerbey et M. Morgan sont ensuite entrés dans le bain à remous, permettant aux deux enfants de les rejoindre pendant environ 20 minutes.

Les deux pères sont alors sortis du bain à remous, emmenant les enfants avec eux, mais le couvercle du bain à remous n’a pas été remis en place.

Vers 17 heures, les deux groupes de parents étaient assis dans le jardin, gardant un œil sur les enfants pendant qu’ils jouaient avec des jouets sur la terrasse.

Les parents ont noté que les enfants s’étaient “calmés”, alors M. Morgan s’est levé pour regarder par-dessus la terrasse pour voir sa fille dans le bain à remous avec Jetson face contre terre dans l’eau.

Il a rapidement sauvé Jetson de l’eau et a pratiqué la RCR pendant qu’une ambulance était appelée.

Un policier qui n’était pas en service et qui vivait à proximité a entendu le vacarme et s’est rendu sur les lieux, prenant en charge la RCR.

Les ambulanciers sont arrivés juste après 17 heures et ont pris en charge les tentatives de réanimation avant d’emmener Jetson à l’hôpital vers 17 h 45.

Les efforts ont repris à l’hôpital William Harvey d’Ashford, dans le Kent, cependant, les médecins ont réalisé que toute autre tentative serait vaine et l’heure du décès de Jetson a été enregistrée à 18 h 13.

En conclusion, Mlle Hepburn a déclaré: “Une réunion stratégique multi-agences de la police de Kent a eu lieu le 15 juin et a conclu que Jetson était très probablement entré dans le bain à remous de son plein gré, susceptible de récupérer une pelle à jouets et s’est noyé en conséquence.

“Toute question de négligence volontaire de Jetson a fait l’objet d’une enquête et il n’y a pas suffisamment de preuves d’un acte qui constituerait une infraction pénale.

“Il y a eu une période comprise entre 30 secondes et cinq minutes pendant laquelle Jetson est entré dans le bain à remous.

“Un rapport de toxicologie a révélé qu’il n’y avait pas de drogue dans le système de Jetson, et le rapport post mortem a donné une cause de décès de noyade 1A.

“Rien n’a identifié de causes naturelles de décès, il n’y avait aucun signe de traumatisme, il est donc raisonnable de considérer que Jetson est décédé des suites d’une noyade et cela semble avoir été purement accidentel.

“Les enfants sont entrés dans l’eau et bien que ce soit une très courte période de temps, cela a entraîné la conclusion tragique de la noyade de Jetson. Je conclus donc que la mort de Jetson était un accident.”