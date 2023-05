Le petit conseil de l’Ontario vote officiellement pour ne faire flotter que des drapeaux municipaux dans une bataille controversée contre les règlements

Politiciens du canton de Norwich, Ont. a voté pour soutenir un règlement controversé interdisant aux drapeaux non civiques, y compris les drapeaux Progress Pride, de flotter sur la propriété municipale mardi soir.

Le vote de 3 contre 2 qui a obtenu l’appui du maire a conduit à la démission d’un conseiller à la fin de la réunion dans la petite communauté située au sud-est de Londres.

Com. Alisha Stubbs avait préconisé de faire flotter des drapeaux de la fierté sur la propriété du canton et a proposé de proclamer le mois de la fierté de juin, ce que le conseil n’a pas soutenu.

« Je refuse de participer plus longtemps à cela, aux sifflets de chien et à la discrimination flagrante, et à l’hypocrisie des décisions prises pour la paix alors que de nombreux citoyens ont peur », a déclaré Stubbs en emballant ses affaires.

Le règlement stipule que le canton a l’obligation de maintenir la neutralité et que les messages communiqués sur la propriété du canton, y compris les édifices municipaux et les lampadaires, peuvent être considérés comme des messages communautaires.

Les seuls drapeaux autorisés à flotter en vertu du nouveau règlement sont le drapeau canadien, le drapeau provincial de l’Ontario et le drapeau municipal de Norwich.

« Ouvre une écluse »

Un article du projet de règlement stipulait initialement que les drapeaux de hockey pour les équipes juniors et mineures de la municipalité seraient autorisés au centre communautaire et qu’une exemption serait également accordée aux dignitaires étrangers. Tous les conseillers ont contesté cela et il a été retiré avant le vote final.

« Je suis d’accord avec ce règlement jusqu’aux drapeaux de hockey. Nous voulons rester politiquement, culturellement et religieusement neutres », a déclaré le conseiller municipal. Adrian Couwenberg, qui a voté en faveur de la motion.

La motion a été initialement proposée en avril par le conseiller. John Sholten qui a soutenu que permettre une diversité de drapeaux, représentant un groupe ou une idéologie particulière, ne sert qu’à diviser les gens. Dans les semaines qui ont suivi, d’autres dirigeants municipaux de la région ont contesté l’argument de Sholten, une plainte pour atteinte aux droits humains a été déposée et d’autres ont réaffirmé leur engagement envers Pride.

Lors de la réunion de mardi, la résidente de Norwich, Jennifer Wild, a parlé au conseil de l’impact du règlement sur les jeunes LGBTQ et de la façon dont il isolera Norwich parmi les municipalités du sud-ouest de l’Ontario.

« Ce règlement nous divise, nous nous isolons d’une immense communauté et d’un groupe de personnes qui peuvent apporter de l’argent et des ressources », a déclaré Wild. « Les gens quittent déjà Norwich parce qu’ils ne veulent pas vivre ici. »

Com. Shawn Gear, qui a également voté contre le règlement, a déclaré qu’il s’inquiétait de la façon dont Norwich sera perçu en déclarant qu’il « ouvrira les vannes ».

« En faisant cela, nous nous exposons également à perdre des parrainages et à perdre des fonds potentiels parce que leur [businesses’] les valeurs ne correspondent pas aux nôtres. Nous devons trouver une meilleure direction ici », a déclaré Gear.

Gear a également demandé si la formulation du règlement signifie que les personnes qui placent des ventes de garage ou des annonces commerciales sur les poteaux du canton seront condamnées à une amende. Le maire Jim Palmer n’avait pas de réponse à la question.