HER a « créé de la très bonne musique » pendant la quarantaine

Donc, ça a vraiment été un la semaine.

Nous ne savons pas pour vous, mais nous pourrions vraiment utiliser un peu de soins personnels, de méditation et de bonne musique pour décompresser après un début de nouvelle année mouvementé et sans précédent.

Heureusement, les utilisateurs de Twitter semblent avoir trouvé ce qu’il faut pour lancer le week-end sur une note positive: Jazmine Sullivande Concert de bureau minuscule.

Pour la série de concerts épurée de NPR le 8 janvier, Jazmine a tué en interprétant ses nouvelles chansons «Bodies (Intro)», «The Other Side», «Lost One» et «Girl Like Me», qui présente la gagnante d’un Grammy. SA et touche aux réalités de la datation avec Tinder.

Les hits-in-the-making sont de son tant attendu Contes Heaux projet, qui a été abandonné vendredi. Cela vient six ans après son dernier album, Télé réalité, en 2015. Elle a également offert aux auditeurs d’aujourd’hui une chanson de cet album, le fougueux «Let It Burn», qu’elle a qualifié de «souffle du passé».

La chanteuse de 33 ans a réfléchi sur Instagram à propos de l’expérience de faire de la musique et a remercié «toutes les personnes impliquées dans le projet», y compris sa «famille qui m’a laissé raconter une partie de leur bizarrerie».