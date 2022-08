Le petit chien qui court en imperméable jaune est un rayon de soleil

Une vidéo super mignonne d’un petit chien fait le tour d’Internet et fait sourire les gens. La séquence montre un chien qui essaie de se protéger de la pluie. La vidéo a été partagée par une page Instagram dédiée aux chiens. Dans la vidéo, on peut voir le chien courir dans un imperméable original. «Le petit trot de pluie le plus mignon récupéré chez marumarimayu. Votre chien aime-t-il la pluie ? a écrit la page Instagram qui captive particulièrement les amoureux des amis à fourrure.

On peut voir le petit chien enfiler un imperméable jaune en forme de chapeau qui attire l’attention et fait fondre le cœur des internautes depuis qu’il a été partagé. La vidéo a pris d’assaut Internet tout en recueillant une pléthore d’engagements. Les internautes ont submergé la section des commentaires en écrivant leurs points de vue sur le clip. Un utilisateur d’Instagram a commenté: “Un joli petit disque de marche (emoji qui rit).” Un autre utilisateur a écrit: “Oh mon Dieu, c’est tout simplement trop adorable”, tandis que le troisième utilisateur a écrit: “Tellement mignon! Ça me donne envie d’en avoir un pour mes bébés !”

Regardez la vidéo virale ici :

De même, il y a quelque temps, une autre vidéo enchanteresse d’un golden retriever est devenue virale sur Internet. Le clip mettait en vedette un chien nommé Finely qui a été vu portant un énorme jouet en peluche tout en se promenant. Un texte a été écrit sur la vidéo, qui disait: “Quand vous promenez votre plus grande fourrure étouffante.” La vidéo a été partagée par un compte Instagram qui fournit fréquemment aux internautes un aperçu des activités de Finley. En plus de la vidéo, le propriétaire de la poignée a écrit “Son petit vacillement”.

Dès que les images ont été partagées, la vidéo a suscité un énorme engagement et a rapporté une pléthore de likes et de vues.

