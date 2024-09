Le petit chien de Demi Moore, Pilaf, fait fondre le cœur de Graham Norton, Lady Gaga et Colin Farrell

CNN

Harley Quinn et le Pingouin ne sont pas à la hauteur de la gentillesse ridicule d’un tout petit micro chihuahua nommé Pilaf.

Demi Moore a récemment visité « The Graham Norton Show » pour discuter de son nouveau film fou « The Substance » et était rejointe par son chien Pilafqu’elle a qualifié de façon hilarante de « son autre significatif spécial ».

Pendant que Moore et Norton discutaient avec d’autres invités Lady Gaga et Colin Farrell – qui ont tous deux également de nouveaux projets, respectivement « Joker : Folie à Deux » et « The Penguin », Moore a révélé que le chien était en studio, depuis Pilaf accompagne naturellement sa maman partout (en cas de doute, il suffit de vérifier la bio Instagram du chien).

Après que Farrell ait déclaré qu’il voulait « prendre un selfie avec », la star de « GI Jane » a expliqué comment Pilaf avait récemment eu le sien séance de couverture pour Dogue (oui, c’est Vogue pour chiens, les amis) et a déclaré: « Je savais qu’elle était passée à une toute nouvelle catégorie lorsque mon publiciste a reçu un appel juste pour Pilaf. »

Moore a ensuite amené le chien – nom complet Pilaf la petite souris – sur scène, où elle est immédiatement montée pour accueillir Norton pour le caresser.

Bientôt, Moore a confié Pilaf à Gaga, qui a observé qu ‘ »elle est si petite… et bizarre ! » (mais il le pensait clairement affectueusement). Après que Moore ait expliqué que le chien n’avait pas une dentition complète et qu’il avait dû en perdre quelques-unes – « c’est pourquoi la langue ne reste pas à l’intérieur » – Gaga a simplement déclaré : « Elle est parfaite. »

Des mots plus vrais n’ont jamais été prononcés.