Le petit chat de Van Gogh et Gauguin

celui de Paul Gauguin Le petit chat, cachée dans une collection privée depuis plus d’un siècle, vient d’être exposée au musée Van Gogh d’Amsterdam. Cette ravissante œuvre a été peinte alors que l’artiste français séjournait avec Van Gogh dans la Maison Jaune à Arles.

celui de Paul Gauguin Conversation tropicale (juillet-octobre 1887) Crédit : collection privée via Wikimedia Commons

Artistiquement, ce chat (ou chaton) a fidèlement suivi Gauguin dans ses voyages lointains. Il apparaît pour la première fois sur l’île antillaise de la Martinique, où le félin est représenté au premier plan de Conversation tropicale. Le chat semble être en train de laper du lait et, dans sa hâte, il a mis ses pattes avant dans le grand plat.

Un an plus tard, la créature réapparaît, à Arles, dans Le petit chat. Puisque Gauguin n’a pas pris le Conversation tropicale peignant à Arles, il se peut qu’il ait eu sous la main un croquis au crayon de Martinique (un tel dessin, tiré de son carnet de croquis des Antilles, survit encore dans une collection privée). Ou il aurait pu simplement se souvenir de la pose distinctive de l’animal.

Ce qui est le plus frappant, c’est que le chat réapparaît une décennie plus tard dans le plus grand chef-d’œuvre de Gauguin, D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? (détail ci-dessous), réalisé en 1897-98 sur l’île de Tahiti. Il s’agit d’une composition très ambitieuse, large de près de quatre mètres.

Un couple de chats apparaît bien en évidence au premier plan central : l’un face au spectateur et l’autre dans la pose martiniquaise, pattes avant dans le plat. Cette fois, le chat noir est devenu blanc, mais avec des taches sombres sur le derrière.

celui de Paul Gauguin D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? (détail) (1897-98) Crédit : Musée des Beaux-Arts (Collection Tompkins), Boston



En regardant le tableau récemment dévoilé de Le petit chat, ce qui pourrait ressembler à une charmante représentation d’un félin est en réalité tout ce qui reste de ce qui était probablement à l’origine une nature morte beaucoup plus grande. Gauguin n’était probablement pas satisfait de la composition complète et, à un moment donné, il coupa et jeta les trois quarts de la toile, ne sauvant que le quart gauche (72 x 25 cm).

L’indice sur l’image originale vient d’un commentaire que Vincent écrit à son frère Théo le 21 novembre 1888. Gauguin travaillait sur « une grande nature morte représentant une citrouille orange et quelques pommes et du lin blanc sur fond et premier plan jaunes ».

Curieusement, Van Gogh lui-même avait déjà peint une nature morte avec une combinaison légèrement inhabituelle de citrouilles et de pommes (septembre 1885, aujourd’hui musée Kröller-Müller, Otterlo), il a donc peut-être suggéré la composition à son ami.

Van Gogh Portrait de Paul Gauguin (novembre-décembre 1888) Crédit : Musée Van Gogh, Amsterdam (Fondation Vincent van Gogh)

Il existe cependant une vague représentation visuelle d’une partie de la nature morte perdue de Gauguin en arrière-plan du tableau de Van Gogh. Portrait de Paul Gauguin. C’est aussi une image fascinante, car elle avait été largement considérée comme un faux depuis les années 1930 et n’était pas exposée au musée Van Gogh (elle était enregistrée comme « anonyme » dans le catalogue du musée de 1987). Je soupçonnais qu’il s’agissait peut-être d’une œuvre authentique, même si elle n’a pas réussi en tant qu’œuvre d’art.

Il y a des années, j’ai examiné Portrait de Paul Gauguin dans l’atelier de conservation du Musée Van Gogh et publie peu après un article dans Apollon (juillet 1996), plaidant pour son authenticité. Cinq ans plus tard, il fut accepté par le musée. Pour moi, la marque de son acceptation a été lorsque le musée a commencé à vendre des cartes postales du portrait.

Portrait de Paul Gauguin représente l’artiste dans son béret, travaillant sur une toile jaune légèrement inclinée sur un chevalet. Devant son visage se trouve le vague contour d’un objet circulaire et en dessous se trouve une petite zone orange, vraisemblablement une citrouille. Le portrait représente donc Gauguin en train de peindre sa nature morte perdue. Dans un sens, cela reflète le portrait que Gauguin fait de son ami avec Tournesols (août 1888) sur son chevalet, probablement réalisé à la même époque.

celui de Paul Gauguin Vincent van Gogh peignant des Tournesols (décembre 1888) Crédit : Musée Van Gogh, Amsterdam (Fondation Vincent van Gogh)

Le fond jaune dans les deux Le petit chat et la nature morte sur le chevalet dans Portrait de Paul Gauguin pourrait bien représenter un hommage à Van Gogh et à sa couleur préférée. Trois mois plus tôt, Van Gogh avait peint son Tournesols avec un fond jaune vif, un tableau très admiré par Gauguin.

Des recherches ont révélé que Le petit chat et le Portrait de Paul Gauguin ont tous deux été peints sur du jute, plutôt que sur des toiles d’artistes traditionnelles. Bien que des investigations plus approfondies soient en cours au Musée Van Gogh, il est probable que les deux tableaux aient été réalisés à partir du même rouleau de jute de 20 mètres que Gauguin avait acheté à Arles peu après son arrivée.

Et qu’est-il arrivé à Le petit chat? Elle a été vendue par le marchand parisien de Gauguin, la figure d’avant-garde Ambroise Vollard. Il était réputé pour son amour des chats et on se demande si Gauguin n’aurait pas simplement inclus les deux créatures dans D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? en partie pour faire plaisir à son revendeur.

Photographie d’Ambroise Vollard dans sa galerie parisienne (vers 1934) (détail) Crédit : Thérèse Bonney © Regents of the University of California, Bancroft Library, Berkeley (Creative Commons)

En 1906, trois ans après la mort de Gauguin, Le petit chat a été acquise par le collectionneur et artiste français Gustave Fayet. Une photographie de 1913 le montre accroché dans son bureau.

Photographie de Gustave Fayet et de sa fille Yseult dans le bureau du château d’Igny, avec Le petit chat accroché au dessus du bureau (1913) Crédit : © Musée d’Art Gustave Fayet à Fontfroide (MAGFF) – www.gustavefayet.fr

Fayet est décédé en 1925. Bien que le propriétaire actuel ne soit pas nommé, il est présumé être un descendant du collectionneur. Il est très inhabituel qu’un tableau de Gauguin soit resté dans la même famille depuis son achat initial.

En regardant le chat espiègle de Gauguin, on peut voir l’influence possible des estampes japonaises dans son esprit, puisque ces créatures apparaissent fréquemment dans de telles œuvres. Gauguin n’a pas copié de chat à partir d’une estampe japonaise spécifique, mais il se peut qu’il s’en soit inspiré.

Le petit chat partage également une autre similitude avec les estampes japonaises : le recadrage brusque. Gauguin a découpé la toile en coupant simplement le bout de la queue du chat. Un recadrage aussi spectaculaire était inhabituel dans l’art européen de l’époque, mais courant dans les estampes japonaises. Le fait que la composition de Gauguin soit signée de manière très visible suggère qu’il était satisfait du fragment coupé.

Maintenant que Le petit chat est prêté au Musée Van Gogh, des recherches plus approfondies seront menées sur l’image. Espérons qu’il sera possible d’examiner les bords de la toile et d’utiliser des techniques non invasives pour examiner sous la surface de la nature morte qui se trouve apparemment sur le chevalet du tableau.

En attendant Le petit chat est exposée aux côtés d’autres tableaux réalisés par les deux artistes au cours de leurs dix semaines fatidiques à la Maison Jaune, période qui s’est brutalement terminée lorsque Vincent s’est mutilé l’oreille.