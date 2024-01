Le petit avion qui s’est écrasé au large des côtes californiennes faisait partie d’un nombre croissant d’avions de construction artisanale.

LOS ANGELES — Un petit avion qui s’est écrasé dimanche dans l’océan au large de la côte californienne a été construit pièce par pièce sur près d’une décennie, l’un des dizaines de milliers d’avions de construction artisanale qui font partie d’un passe-temps de haut vol décollant à travers le pays.

Les enquêteurs fédéraux ont déclaré qu’ils pensaient que quatre personnes se trouvaient à bord du monomoteur Cozy Mark IV lorsqu’il je suis descendu le soir juste au sud de San Francisco. Aucun survivant n’a été retrouvé et seulement un corps a été retrouvé des eaux près de Half Moon Bay et identifié jeudi.

Les noms du pilote et des deux autres passagers n’ont pas été divulgués. L’avion était immatriculé auprès d’une société basée à Oakland appelée Winged Wallabies, Inc., selon les dossiers de la Federal Aviation Administration.

Il n’y a aucune indication officielle sur ce qui n’a pas fonctionné, mais un témoin a rapporté avoir entendu un moteur perdre de la puissance et s’arrêter.

Thane Ostroth, un dentiste à la retraite qui a commencé à construire l’avion en 1999 et à le piloter en 2008, a déclaré qu’il avait vendu l’avion l’année dernière à un jeune pilote australien expérimenté et enthousiaste pour environ 100 000 $, soit à peu près ce qu’il estimait avoir consacré au projet. au cours des décennies.

Ostroth a déclaré que l’acheteur, âgé d’une vingtaine d’années, en savait beaucoup sur les avions. Il a parfaitement fait atterrir l’avion lors de son premier vol d’essai, ce qui n’est pas facile à réaliser.

«Je lui ai dit: ‘C’était bien fait’», se souvient Ostroth. « Il a dit : ‘Merci. Je vais acheter l’avion.’

Les autorités n’ont pas précisé si le propriétaire de l’avion faisait partie des personnes à bord.

Ostroth a déclaré avoir entendu parler de l’accident dans un groupe de discussion en ligne pour les pilotes et les constructeurs d’avions Cozy, une classe d’avions construits par des individus plutôt que produits en série par des entreprises.

Il a déclaré qu’il était « traumatisant » de savoir que l’avion dans lequel il avait passé tant de temps s’était écrasé avec des personnes à bord.

“C’est juste une sensation horrible”, a déclaré Ostroth.

Comme les avions commerciaux, la FAA exige que tous les avions de construction artisanale soient inspectés chaque année pour vérifier leur navigabilité. Les avions Cozy ont le même bilan de sécurité que les avions commerciaux de taille similaire, a déclaré l’ingénieur aéronautique Marc Zeitlin, qui consulte le National Transportation Safety Board sur les enquêtes sur les accidents impliquant des avions Cozy, y compris celui-ci.

Plus de 33 000 avions de construction amateur sont agréés par la FAA, un chiffre qui a triplé depuis les années 1980.

L’administration désigne tout avion récréatif non commercial comme « expérimental ». Il peut s’agir d’avions construits à partir de kits contenant des pièces préfabriquées ou à partir de plans dans lesquels le constructeur achète ou fabrique et assemble toutes les pièces.

Le Mark IV à quatre places, mesurant un peu plus de 16 pieds (5,1 mètres) de long et une envergure de 28 pieds (8,5 mètres), est un avion populaire parmi le nombre croissant d’amateurs d’aviation qui construisent leur propre avion. Zeitlin en possède lui-même un qu’il emmène lors d’excursions d’une journée et de voyages à travers le pays.

Recommandé

“L’idée fausse est que ceux-ci sont assemblés à l’aide de fil de fer et de colle”, a déclaré Zeitlin, PDG de Burnside Aerospace, basé en Californie. “Mais ils sont construits selon la méthodologie aéronautique.”

Le Mark IV a un design « canard », avec une petite aile antérieure placée à l’avant de l’aile principale, ce qui fait penser à un canard étendu en vol. Il est léger, seulement environ 1 050 livres (475 kilogrammes) vide, avec les pièces assemblées avec de l’époxy.

Avec une vitesse de pointe approchant les 200 mph (322 km/h), il est rapide, stable et économe en carburant, a déclaré Zeitlen.

“Comme une voiture de sport dans le ciel”, a-t-il déclaré. “Très amusant à voler.”

Ostroth a déclaré qu’il avait acheté les plans de son Cozy pour environ 500 $ et qu’il avait commencé à les assembler dans le sous-sol d’un ami dans le Michigan. Finalement, ils ont déplacé la construction vers le garage de la maison, puis ont construit une grange dans la cour pour les dernières étapes.

“Les plans sont accompagnés d’une liste de fournisseurs de pièces autorisés”, a déclaré Ostroth, qui vit maintenant en Floride. « Vous achetez de la mousse, de la fibre de verre, des pièces métalliques de tous les fabricants. Et vous le reconstituez lentement.

De l’aide peut être obtenue auprès d’autres passionnés qui publient des astuces et des conseils sur des forums en ligne.

Ostroth a piloté cet avion régulièrement pendant 15 ans. Il l’a qualifié de « merveilleux petit avion ».

L’accident de dimanche a été signalé vers 19 heures par un appelant au 911 qui a déclaré que l’avion était manifestement en détresse et semblait descendre vers l’eau près de Ross’ Cove, selon le bureau du shérif du comté de San Mateo.

La Garde côtière américaine a déclaré qu’un équipage d’hélicoptère et de bateau avait observé une zone de 73 kilomètres carrés pendant près de six heures avant d’annuler les recherches vers le milieu de la matinée de lundi. Quelques heures plus tard, le corps d’une femme a été retrouvé par l’équipage d’un bateau de pêche commerciale. Le bureau du coroner du comté de San Mateo l’a identifiée comme étant Emma Willmer-Shiles, 27 ans, de San Francisco.

Le National Transportation Safety Board a déclaré que ses enquêteurs étaient arrivés sur place mardi pour documenter l’épave et interroger des témoins. Un rapport préliminaire est attendu dans les 30 jours.