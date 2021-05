Le petit ami supposé de Johannah Duggar, 19 ans, nie sortir avec la fille de Jim Bob, 15 ans, et insiste sur le fait qu’ils ne sont que de «  bons amis  »

Le petit ami présumé de JOHANNAH Duggar, Carver Bowers, a nié sortir avec la fille adolescente de Jim Bob et Michelle, car il a insisté sur le fait qu’ils ne sont que de «bons amis».

Johannah, 15 ans, aurait courtisé le musicien Carver, 19 ans, après que les deux aient été photographiés ensemble à plusieurs reprises.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Carver a déclaré à propos des rumeurs de rencontres: «Nous sommes de grands amis mais non, nous ne sommes PAS en train de nous faire la cour ou de nous connaître avec des intentions de mariage DU TOUT.

« Juste des amis avec elle et sa famille. »

Carver a ajouté qu’il «pense actuellement à quelqu’un de complètement différent» qu’il «apprécie».

Carver est pianiste et chanteur pour le groupe familial Bowers Family Singers.

Il a posté plusieurs photos avec Johannah au cours de la dernière année.

Carver a publié une photo avec Jim Bob, Michelle, Johannah et leurs frères et sœurs en août 2020.

Il a également passé Noël et le réveillon du Nouvel An avec la famille Duggar, en postant diverses photos et vidéos à la maison avec Johannah présente.

La dernière rencontre de Carver avec le Comptant sur La star était le 25 mars, alors qu’il était assis à côté d’elle pendant le spectacle.

Bien que les enfants de Jim Bob et Michelle soient connus à la cour à l’adolescence, les fans se sont indignés lorsqu’ils ont appris que la cour était possible.

L’un d’eux a écrit sur Reddit: «C’est une enfant. Elle devrait aller à l’école, pas mettre en place un registre de mariage. «

Un second a dit: «Dieu. J’espère que non. Je ne savais pas quel âge il avait. Mec a 19 ans, 20 ans en octobre, 15 ans, 16 ans en octobre.

Un troisième a commenté: «J’espère que si Michelle s’est mariée à 17 ans, cela ne me surprendrait pas. Triste mais pas surprise.

La sœur aînée de Johannah, Joy-Anna, était la plus jeune fille à entrer dans une cour, puisqu’elle avait 19 ans lorsqu’elle a commencé à sortir avec son mari, Austin Forsyth.

Quant aux hommes, Justin a annoncé sa cour à Claire Spivey quand il n’avait que 17 ans.

Il n’a pas perdu de temps à se marier, car ils se sont mariés cinq mois plus tard après avoir eu 18 ans.

Jana, 31 ans, reste la seule fille adulte de Jim Bob et Michelle à rester célibataire.

Alors que Jana n’a pas encore annoncé de fréquentation, elle est soupçonné de sortir avec le pilote Stephen Wissmann, 27.

le des rumeurs ont commencé lorsqu’un utilisateur de Tumblr a publié une photo de Jana à côté de la Nebraska pilote pendant la fête de Noël de sa famille.

La photo était sur le blog de la famille Wissmann et a depuis été supprimée.

Les familles Duggar et Wissmann ont également visité Magnolia en Texas au cours du week-end, alors que Stephen semblait se tenir derrière Jana sur une photo de groupe.

Famille Wissman / Instagram

La rumeur dit que Jana sortirait avec Stephen Wissmann[/caption]

Stephen et sa famille ont également assisté au mariage de Jedidiah, le jeune frère de Jana, avec sa femme Katey, car il est allé à l’église de la famille le lendemain pour le service de Pâques.

Le Soleil a tendu la main à Stephen, qui n’a pas nié une cour avec Jana.

Les rumeurs de rencontres viennent après le frère aîné Josh, 33 ans, était arrêté et accusé de deux chefs de pornographie juvénile en avril.

Selon l’acte d’accusation, Josh «A sciemment reçu de la pornographie juvénile» entre ou vers le 14 mai 2019 et le ou vers le 16 mai 2019.

AP

Josh Duggar a été arrêté en avril pour pornographie juvénile[/caption]

TLC

Josh reste avec les amis de l’église de Jim Bob et Michelle alors qu’il est confiné à la maison[/caption]

Pour le deuxième chef d’accusation, Josh «possédait sciemment du matériel contenant des images de pornographie juvénile», y compris des «images de mineurs de moins de 12 ans».

S’il est reconnu coupable, il pourrait recevoir 20 ans de prison avec des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Josh a plaidé non coupable des accusations lors de sa mise en accusation.

Il a été libéré de prison une semaine plus tard et a été ordonné de porter un moniteur de cheville GPS.





Il est actuellement en détention à domicile chez les amis de l’église de Jim Bob, LaCount et Maria Reber.

Josh a un accès illimité à ses six enfants avec sa femme Anna, 32 ans, lorsqu’elle est présente.

Anna attend leur 7e enfant et est debout près de son mari malgré le crime.

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Anna enceinte se tient à côté de son mari[/caption]