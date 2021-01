Shaughna Phillips a été accusée d’être dans une relation secrète pendant toute la durée de son passage à Love Island.

La star de télé-réalité, 26 ans, semble avoir révélé un petit ami mystérieux – avec qui elle a admis sortir depuis au moins 2019.

Shaughna est apparue dans la toute première série d’hiver de l’émission à succès ITV l’année dernière, sa quête mouvementée de l’amour étant l’un des points forts de la villa.

Mais les fans ont été laissés perplexes après avoir appris que Shaughna avait peut-être été huée depuis le début, après avoir partagé une série de commentaires à la bombe maintenant supprimés sur Instagram.

De plus, la star a même suggéré qu'elle s'était inscrite à Love Island pour aider financièrement sa mère, mais a depuis supprimé le commentaire.







(Image: Instagram)



Shaughna a partagé un selfie ensoleillé d’elle-même en vacances sur Instagram samedi alors qu’elle sonnait pour le nouvel an.

Cependant, les fans aux yeux d’aigle étaient plus curieux de savoir qui était l’homme aux seins nus à côté d’elle.

Décidant de couvrir son visage avec un emoji de feu d’artifice, Shaughna a révélé que la romance du couple remonte à plus d’un an.

Elle a écrit: «À partir de 2021 avec les mêmes personnes avec lesquelles j'ai commencé 2020, et je me sens très chanceuse», aux côtés d'un emoji en forme de cœur.







(Image: ITV)



Naturellement, les fans se grattaient la tête lorsque Shaughna est entré dans la villa Love Island en Afrique du Sud le 12 janvier de l’année dernière.

« Est-ce que tu sortais pendant Love Island? » a écrit un fan perplexe à la recherche de clarté.

Un autre fan confus a écrit: « De plus, elle était sur Celebs Go Dating. Je ne sais pas comment elle peut avoir un petit ami de deux ans avec Celebs Go Dating et Love Island. »

En réponse au deuxième commentaire, Shaughna a écrit: « C'est la télévision », à côté d'un emoji haussant les épaules.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Les fans ont été instantanément déçus d’entendre les affirmations, car on s’est rendu sur Twitter pour publier leur échange.

Un autre fan a ajouté: « Sûrement si vous êtes dans une relation, vous n’iriez pas sur des programmes de rencontres ?? »

A quoi la star de télé-réalité a répondu: « Si vous aviez la capacité de potentiellement changer la vie de votre mère / de vos parents, le feriez-vous?

«Pour moi, personnellement, être capable d’aider ma mère dans tout ce dont elle aurait besoin financièrement l’emportait sur TOUT autre scénario.

«C'est la relation qui compte tout pour moi, et je ferais tout pour lui donner la vie qu'elle mérite. Nous ne sommes peut-être pas d'accord, mais j'espère que vous comprenez mes décisions.







(Image: Instagram)



Partageant des captures d’écran de leur échange choc sur Twitter, la fan déçue a écrit: «Je n’arrive pas à croire que Shaughna ait eu une relation secrète tout au long de son séjour à Love Island.

« Je sais que tout est télé-réalité et tout est faux mais comme… Elle a amené tout le pays à détester Callum, ce qui a probablement eu un impact sur lui alors qu’elle avait un petit ami de deux ans dans l’émission ???? »

Ils ont ajouté: « Je ne sais pas pourquoi je me soucie autant de ça mais j’ai l’impression qu’on m’a menti. »

Mais malgré ses commentaires suggérant le contraire, la représentante de Shaughna a nié avoir eu un petit ami pendant son séjour à Love Island.

