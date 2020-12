Le petit ami restaurateur de Katie Holmes, Emilio Vitolo Jr., a critiqué le gouverneur Andrew Cuomo pour l’interdiction de manger à l’intérieur de la ville de New York.

Vitolo Jr, le chef du Ballato d’Emilio à Manhattan, a partagé une vidéo sur Instagram Stories mercredi soir de l’extérieur de son restaurant montrant de la neige tombant dans la puissante Winter Storm Gail, en disant: « Nous allons tous être en faillite, vous f *** face ».

« Le seul endroit où vous pourrez trouver de la nourriture chez McDonald’s ou Taco Bell », a-t-il déclaré en étiquetant Cuomo dans son message.

«Je ne peux pas prendre une pause», écrit-il.

Les restaurants à l’intérieur ont été fermés lundi pendant au moins deux semaines à New York en raison d’une augmentation des cas de coronavirus et des hospitalisations, un coup dur pour les restaurants qui ont lutté tout au long de la pandémie.

Mercredi, les repas en plein air ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre alors que le puissant nor’easter est arrivé, déversant de la neige sur la côte Est, limitant les restaurants aux plats à emporter uniquement.

New York a enregistré plus de 804500 cas positifs de coronavirus depuis le début de la pandémie et 28100 décès.

Trois personnes ont été tuées dans des accidents de voiture mercredi dans la tempête hivernale Gail en Pennsylvanie et en Virginie et plus de 60 millions de personnes ont été soumises à des alertes météorologiques du nord de la Virginie à New York en passant par le sud du Maine.

Le Ballato d’Emilio appartient à leur père, Emilio Vitolo Sr., connu pour occuper une table près de la porte et déterminer à quelle table les gens seront assis et dans quel ordre. Vitolo Jr est chef du restaurant avec son frère le chef exécutif Anthony.

Malgré le style insulaire, de nombreuses célébrités ont été attirées par les plats italiens classiques du restaurant, notamment l’ancien président Barack Obama, les stars hollywoodiennes Tom Hanks et Bradley Cooper et les superstars de la pop Justin Bieber et Rihanna.

Vitolo Jr et Holmes se seraient rencontrés pour la première fois l’année dernière, même si ce n’est qu’en septembre qu’ils ont lancé leur relation.

Le couple adoré a été vu à plusieurs reprises en pleine pandémie se pavanant dans les rues de New York.

Cuisine italo-américaine: Katie Holmes, Emilio Vitolo Jr et son père Emilio Vitolo Sr. sont vus à l’extérieur du Ballato d’Emilio à SoHo le 10 novembre

Nouvelle romance: Katie et Emilio se seraient rencontrés pour la première fois l’année dernière, même si ce n’est qu’en septembre qu’ils ont lancé leur relation. Le couple photographié le 10 novembre

C’est la saison: Plus tôt ce mois-ci, Holmes a publié une photo d’un arbre de Noël du restaurant d’Emilio, Emilio’s Ballato, que son père possède

Plus tôt ce mois-ci, Holmes a publié une photo d’un arbre de Noël décoré sur le dessus d’un comptoir dans l’une des fenêtres du restaurant, dont elle a enregistré la bande originale de la version de Michael Bublé de It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas.

L’approche de la romance de la star de Batman Begins ne semble pas l’avoir appréciée de la mère de Vitolo Jr, Lourdes, comme Page Six a rapporté en octobre qu’elle était bouleversée par leur relation.

DailyMail.com a confirmé en exclusivité le 10 septembre qu’Emilio avait rompu ses précédents fiançailles avec sa fiancée Rachel Emmons, 24 ans, par SMS lorsque de belles photos de lui et de Katie ont été publiées pour la première fois.

Holmes et Jamie Foxx, 52 ans, se sont séparés en mai dernier, après avoir entamé une relation discrète en 2013.

Vitolo Jr photographié sur ses réseaux sociaux en 2013

Passant à autre chose: Katie était auparavant secrètement sortie avec Jamie Foxx en 2013, à la suite de son divorce en 2012, mais ils se sont séparés en 2019 peu de temps après leur publication en tant que couple; présenté en mai 2019

Ancienne flamme: Holmes a été célèbre mariée à Tom Cruise, 58 ans, de 2006 jusqu’à leur divorce dramatique en 2012, et ils partagent la fille Suri, 14 ans, née en 2006; Katie et Tom photographiés en 2011

Les ex venaient tout juste de faire leurs premiers débuts officiels sur le tapis rouge en tant que couple lors du gala du Met de l’année dernière en mai.

Un autre initié a déclaré à Us Weekly le mois dernier: « Katie n’a aucune mauvaise volonté envers Jamie, mais elle a complètement quitté lui et pense à Jamie comme un ami maintenant. »

Ils ont également révélé qu’elle « était heureuse de pouvoir être libre et à l’aise avec sa relation avec Emilio et qu’elle n’avait pas besoin qu’elle soit privée, comme l’était sa relation passée avec Jamie Foxx ».

La relation entre Holmes et Foxx est intervenue après son mariage avec son copain Tom Cruise, 58 ans, de 2006 à 2012, partageant sa fille Suri.