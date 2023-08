Le petit ami présumé de Disha Patani, Aleksandar Ilic, fait passer l’amour au niveau supérieur; se fait tatouer le visage sur son bras [Watch]

Disha Patani est parmi les divas les plus chaudes de la ville. La dame laisse tout le monde à bout de souffle avec ses publications grésillantes sur les réseaux sociaux. Le malang l’actrice est également restée dans l’actualité en raison de sa relation avec Tigre Shroff. Mais maintenant, semble-t-il, elle est passée à autre chose et a retrouvé l’amour dans Alexandre Ilic. Les deux ont souvent été aperçus ensemble lors de dîners et de fêtes. Beaucoup n’arrêtaient pas de s’interroger sur le lien que les deux partagent, mais une vidéo est devenue virale dans laquelle Disha l’aurait présenté comme son petit ami. Et maintenant, il a tatoué le visage de Disha sur son bras.

Le prétendu petit ami de Disha Patani se fait tatouer le visage sur le bras

Disha Patani a profité de ses histoires Insta pour partager une vidéo qui la fait frissonner avec Alekshandar Ilic. Non seulement cela, la vidéo a également la sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff. Disha et Krishna sont de très bons amis et leur lien semble être resté intact même après la séparation de Tiger-Disha. De plus, la vidéo montrait également le nouveau tatouage d’Aleksandar. Il a le visage de Disha Patani encré sur son bras. C’est un tatouage massif. Même s’il a de nombreux tatouages, celui-ci est le plus visible. Eh bien, on dirait qu’Aleksandar Ilic a fait passer l’amour au niveau supérieur en se faisant tatouer. Disha Patani apparaît la plus heureuse dans la vidéo.

Découvrez la vidéo de Disha Patani, Krishna Shroff et Aleksandar ci-dessous :

La rupture entre Disha Patani et Tiger Shroff

Disha Patani et Tiger Shroff sont apparus ensemble dans Baaghi 2. Ils ont formé l’un des couples timides de Bollywood qui ne parleront pas beaucoup de leur lien en public. On disait que Disha et Tiger sortaient ensemble depuis près de 6 ans, mais sur Koffee With Karan, Tiger Shroff a remis les pendules à l’heure et a déclaré qu’il était célibataire. Cependant, les anciens tourtereaux sont toujours cordiaux les uns avec les autres. Ils envoient des vœux pour leurs anniversaires et encouragent également leurs projets.

Découvrez les looks chauds de Disha Patani ci-dessous:

Projets à venir de Disha Patani

Sur le plan du travail, Disha Patani sera ensuite vue dans Project K. Elle partagera l’espace d’écran avec Prabhas, Deepika Padukone, Amitabh Bachchan et Kamal Haasan. Le film a été renommé Kalki 2898 AD. Dulquer Salmaan a également laissé des indices récemment, laissant les fans se demander s’il faisait partie de ce projet. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute de Bollywoodlife.