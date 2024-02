Le petit ami d’une ballerine de Los Angeles s’exprime après son arrestation pour trahison en Russie

Le petit ami d’une femme de Los Angeles détenue en Russie affirme qu’elle était dans le pays pour rendre visite à sa grand-mère vieillissante lorsqu’elle a été arrêtée, soupçonnée de trahison pour avoir collecté des fonds pour soutenir l’Ukraine.

Le Service fédéral de sécurité russe a déclaré mardi qu’un citoyen russe et américain de 33 ans avait été arrêté à Ekaterinbourg, dans les montagnes de l’Oural, pour avoir prétendument soutenu financièrement l’armée ukrainienne.

Le FSB n’a pas donné son nom, mais un haut responsable américain a confirmé à NBC News que l’Américaine détenue est Ksenia Karelina, une ancienne ballerine devenue esthéticienne à Beverly Hills. Karelina est devenue citoyenne américaine en 2021, a déclaré le responsable américain.

Parler avec NBC Los Angelesle petit ami de Karelina, Chris Van Heerden, a déclaré qu’elle s’était rendue en Russie pour voir sa famille, y compris sa grand-mère de 90 ans, le 2 janvier, après que le couple ait passé le Nouvel An ensemble en Turquie.

Van Heerden, qui a déclaré qu’il sortait avec Karelina depuis six mois, a déclaré qu’elle ne semblait avoir aucune réserve quant à son retour en Russie après leur séparation.

« Elle disait : « Tout ira bien, c’est bien. Je suis russe, je vais bien”, a déclaré Van Heerden.

Mais il a déclaré que Karelina avait rencontré des problèmes dès son arrivée et avait été arrêtée à l’aéroport. Elle a finalement été libérée, même si les autorités ont conservé son téléphone portable, a déclaré Van Heerden. Entre-temps, ils ont utilisé le téléphone de sa mère pour communiquer, a-t-il déclaré, mais le 27 janvier, elle a dit qu’elle allait prendre son téléphone, et c’était la dernière fois qu’ils se parlaient.

“Ramenez-la, c’est juste une personne normale”, a-t-il ajouté.

Chris Van Heerden a déclaré qu’il sortait avec Ksenia Karelina, 33 ans, depuis environ six mois. via KTLA

Le FSB a allégué que depuis février 2022, Karelina avait « collecté de manière proactive des fonds dans l’intérêt de l’une des organisations ukrainiennes, qui ont ensuite été utilisés pour acheter des médicaments tactiques, des équipements, des armes et des munitions par les forces armées ukrainiennes ».

Il n’a pas fourni plus de détails ni de preuves sur son crime allégué. Une affaire pénale a été ouverte contre elle, a indiqué le FSB, et elle fait face à des accusations de trahison, passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Une vidéo publiée mardi par le FSB prétend montrer la détention de Karelina. On peut voir une femme, les yeux bandés et un chapeau blanc sur la tête, menottée et conduite à travers des couloirs et un escalier par un homme portant un uniforme de camouflage et une cagoule. Sur un autre plan, on peut la voir derrière les barreaux, puis conduite dans une pièce, le visage flou. NBC News n’a pas pu vérifier si la vidéo montre Karelina.

Le Département d’État a déclaré mardi qu’il recherchait une assistance consulaire dans le cas de Karelina, mais le porte-parole Matthew Miller a averti que lorsqu’il s’agit de doubles citoyens, Moscou les considère comme des citoyens russes « avant tout », ce qui peut compliquer l’accès à ces personnes.

Le site Internet du tribunal de la région de Sverdlovsk de la zone où elle a été détenue a indiqué que l’audience du 20 février pour Karelina avait été reportée. Elle devrait avoir une autre audience le 29 février, selon le site.

Isabella Koretz, propriétaire du Ciel Spa au SLS Beverly Hills où Karelina travaille depuis huit ans, a déclaré à l’Associated Press que Karelina était venue aux États-Unis pour étudier à l’Université du Maryland à Baltimore avant de déménager à Los Angeles. Elle a déclaré que Karelina était divorcée et n’avait aucun parent aux États-Unis. Koretz a déclaré qu’elle s’était inquiétée lorsque Karelina avait cessé de répondre à ses messages et à ses appels téléphoniques après son entrée en Russie et qu’elle n’était finalement pas revenue de son voyage comme prévu.

Le spa a déclaré dans un communiqué publié sur Facebook que le crime présumé de Karelina était de donner 51,80 $ à une organisation caritative ukrainienne aux États-Unis. Les autorités ne l’ont pas confirmé et NBC News n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante la somme ou la nature du don présumé.

Karelina travaillait comme esthéticienne à Los Angeles. Ksenia Léonteva via AP

La détention de Karelina s’inscrit dans une tendance de longue date des autorités russes à détenir des citoyens étrangers et des citoyens russes possédant la nationalité d’un autre pays. Deux journalistes de nationalité américaine sont actuellement détenus en Russie. Dans le cas le plus récent, en janvier, le ressortissant américain Robert Romanov Woodland a été arrêté et détenu en Russie pour trafic de drogue.

“On ne peut pas dire que c’est une nouveauté”, a déclaré à NBC News Dmitry Zair-Bek, chef du groupe de défense des droits First Department, qui a commenté l’affaire. “Mais oui, les autorités russes arrêtent régulièrement des citoyens américains, des citoyens allemands et des citoyens d’autres pays afin de reconstituer ce qu’on appelle le fonds d’échange informel.”

En décembre 2022, la star américaine du basket-ball Brittney Griner, qui avait été arrêtée et condamnée en Russie pour trafic de drogue plus tôt cette année-là, a été libérée dans le cadre d’un échange très médiatisé contre le marchand d’armes russe Viktor Bout.

“Il s’agit encore de cas isolés, mais c’est une roulette russe”, a déclaré Dmitri Zaïr-Bek à propos du nombre croissant de cas de personnes de nationalité étrangère détenues en Russie. « On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, s’il y a une opportunité de ne pas y aller, il vaut mieux être prudent.»