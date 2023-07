Le petit ami d’Ileana D’Cruz s’avère être le partenaire idéal dans cette adorable aventure ‘roly poly’ : Voir le post amusant

Ileana D’Cruz s’est rendue sur Instagram Threads et a partagé comment être enceinte signifie avoir du mal à grimper sur le lit, et a ajouté comment son partenaire l’aide dans de telles situations.

Alors que la future maman Ileana D’Cruz se prépare à accueillir son premier-né, l’actrice continue de laisser tomber des aperçus de son parcours de grossesse sur sa poignée Instagram. Alors qu’elle a été extrêmement secrète sur le père de son enfant dans le passé, elle a progressivement laissé tomber des indices sur son petit ami sur les réseaux sociaux. Récemment, Ileana D’Cruz s’est rendue sur Threads et a partagé comment être enceinte signifie avoir du mal à grimper sur le lit. Elle a ajouté que son partenaire avait contribué à l’aider tout au long de sa grossesse. Son dernier message vous fera sûrement sourire.

Ileana D’Cruz est une « balle folle »

Ileana D’Cruz a écrit sur l’application de partage de photos : « Je pense que je serais une future maman enceinte gracieuse. La réalité est que je suis une boule de roly-poly et que mon homme doit me pousser pour m’aider à monter dans mon lit », accompagné d’une femme enceinte et d’un emoji visage-paume.

Plus tôt, l’acteur de Barfi a révélé l’identité de son homme mystérieux en déposant une série de photos amoureuses avec son partenaire dans la section Histoires d’Instagram. Les selfies romantiques étaient sous-titrés « rendez-vous amoureux » avec un emoji au cœur rouge.

L’homme mystérieux d’Ileana D’Cruz est son « rock »

Bien qu’Ileana D’Cruz aime chaque étape de son parcours de grossesse, elle a admis qu’elle se sent parfois déprimée et désespérée. En publiant des images monochromes floues d’elle avec son partenaire, l’actrice a écrit une note sincère révélant comment son partenaire prend soin d’elle les jours où elle n’est pas à son meilleur.

La note d’Ileana D’Cruz disait ceci : « Et les jours où j’oublie d’être gentille avec moi-même, cet homme charmant a été mon rocher. Il m’a tenue quand il a senti que je commençais à craquer. Et essuie les larmes. Et fait des blagues loufoques pour me faire sourire. Ou me fait juste un câlin quand il sait que c’est exactement ce dont j’ai besoin à ce moment-là. Et tout ne semble plus si difficile. »

Les engagements professionnels d’Ileana D’Cruz

Ileana D’Cruz est récemment apparue dans la chanson à succès de Badshah, Sab Gazab. L’actrice a annoncé sa grossesse quelques jours seulement après la sortie de la chanson. Ensuite, elle sera considérée comme le chef de file du drame à venir, Unfair And Lovely, aux côtés de Randeep Hooda.