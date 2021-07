Le petit ami d’Esther Dingley dit que des restes «humains» sur le sentier de la montagne auraient été une randonnée «facile» pour le Britannique disparu

Le petit ami d’ESTHER Dingley a déclaré que le chemin de montagne où des ossements ont été trouvés était un itinéraire « facile » qui était « tout à fait dans ses capacités ».

Le randonneur britannique a disparu en novembre de l’année dernière lors de l’ascension du Pico Salvaguardia de 8 796 pieds dans les Pyrénées.

5 Esther Dingley et son petit ami Dan Colegate Crédit : Tim Stewart

5 Esther a disparu en novembre 2020 lors d’une randonnée en solo Crédit : reportez-vous à la légende

5 Des restes – pensés pour être humains – ont été découverts près de l’endroit où elle a pris contact pour la dernière fois Crédit : Alamy

Les flics enquêtant sur sa disparition analysent maintenant des restes – supposés être humains – près du sommet de la montagne où elle a pris contact pour la dernière fois.

Un coureur de montagne a sonné l’alarme vendredi après-midi après avoir découvert ce qu’il croyait être les restes d’un corps.

La police espagnole s’est rendue dans la région, mais a ensuite alerté ses homologues français après avoir découvert que l’endroit se trouvait juste de l’autre côté de la frontière.

Les agents tentent maintenant de confirmer s’il s’agit d’ossements humains et, le cas échéant, à qui ils pourraient appartenir.

Le petit ami d’Esther, Dan Colegate, a déclaré que la région, Puerto de la Glera – Port de la Glere en français – faisait partie de la route qu’il s’attendait à ce qu’elle emprunte.

Il a insisté sur le fait que cela aurait été « bien dans les limites » des capacités du diplômé d’Oxford dans un dossier qu’il a publié en janvier par l’intermédiaire de l’association caritative LBT Global, qui aide la famille de Dan et Esther.

Parlant des plans d’Esther pour faire une randonnée circulaire entre l’Espagne et la France, Dan a déclaré: « Une personne qu’Esther a rencontrée le 19 novembre s’est présentée pour dire qu’il avait spécifiquement suggéré cet itinéraire à travers la France, entre Port de Venasque et Port de la Glère, pour Esther quand il l’a rencontrée.

« Il n’y a aucune raison de penser qu’Esther n’a pas respecté ce plan. »

Il a ajouté: « Son itinéraire aurait impliqué une descente vers le nord vers l’Hospice de France, une traversée plate vers l’ouest autour de la voie Impératrice et une montée vers le sud jusqu’à la frontière à Port de la Glère.

« De la frontière, l’itinéraire redescend vers l’hôpital de Benasque.

« Cet itinéraire aurait été bien dans les capacités d’Esther pour une randonnée d’une journée, en plus du fait qu’elle avait une tente, du matériel de camping et une expérience significative de son utilisation. »

Dan a déclaré qu’il était « fondamentalement impossible de se perdre avec une bonne visibilité » dans la région.

« L’ensemble du parcours est un chemin bien tracé et facile à suivre », a-t-il déclaré.

« Bien qu’Esther ait cru et averti la famille qu’il y avait un mauvais signal dans la région, en fait le signal est très bon du côté français.

« Une demi-heure après avoir quitté le refuge, Esther aurait dû être en mesure d’utiliser son téléphone pendant la majeure partie du reste de la journée. »

Les flics ont déclaré qu’il pourrait s’écouler « plusieurs jours, voire plusieurs semaines » avant que des résultats ne soient obtenus.

Le chef de la police française Jean Marc Bordinaro a déclaré: « Nous ne pouvons rien dire pour le moment car la découverte des ossements est trop récente et ils doivent être correctement analysés ».

Une source de la Garde civile a déclaré : « Un coureur de montagne a trouvé ce qui pourrait être des ossements humains juste de l’autre côté de la frontière française à Puerto de la Glera.

« Il a appelé la garde civile qui s’est rendue sur place mais après avoir confirmé que c’était du côté français de la frontière, ils ont appelé la gendarmerie française qui s’est rendue sur place et a maintenant pris en charge les choses.

« Ils semblent être des restes humains mais il appartiendra désormais à la police française de les analyser. »

Une autre source espagnole a déclaré qu’il semblait « certain à 90% » qu’il s’agissait de restes humains.

Un rapport local non confirmé a déclaré que la découverte était un crâne humain, qui pourrait être celui d’Esther « à cause de la couleur et de la longueur des cheveux ».

Les autorités n’ont donné aucun détail sur le type de restes trouvés, ni s’ils pourraient être ceux d’Esther, bien que les deux aient parlé d’ossements.

Puerto de la Glera en France est proche du sommet où Esther, diplômée d’Oxford, a pris contact pour la dernière fois avec son partenaire de 20 ans, Dan Colegate, vers 16 heures le 22 novembre 2020.

Elle a envoyé un selfie à Dan, qu’elle a rencontré à l’université où ils ont tous deux étudié la chimie.

Des agents spécialisés ont effectué des recherches approfondies dans les environs du sentier de randonnée de Puerto de la Glera.

M. Bordinaro a précédemment admis que la possibilité qu’Esther, née à Durham, ait subi un accident de montagne était « forte ».

Et les polices espagnole et française ont toutes deux admis qu’elles n’avaient trouvé aucune preuve d’acte criminel.

Mais le partenaire d’Esther a affirmé dans une récente interview à la BBC qu’il « ne pouvait plus être d’accord » avec l’idée qu’elle avait subi un accident.

Il a déclaré: « La recherche a été si prolongée et si intense, qu’en ce qui me concerne, la probabilité d’un accident est maintenant inférieure à la probabilité d’un acte criminel. »

L’homme de 38 ans a passé des mois à chercher frénétiquement des indices sur ce qui est arrivé à son partenaire.

Il a insisté sur le fait que les chemins empruntés par Esther étaient ceux où «les enfants marchent avec leurs parents en été, à proximité de routes faciles d’accès».

La police espagnole a confirmé le mois dernier qu’elle avait repris la recherche d’Esther après le dégel de la neige hivernale.

Le sergent Jorge Lopez Ramos a déclaré à l’époque que la neige du côté français du sommet rendait toujours impossible la reprise des recherches là-bas, ajoutant que l’été était la « période la plus probable de l’année » où les responsables obtiendraient des informations qui pourraient les aider à déterminer ce qui s’était passé.

Un porte-parole de LBT Global, qui a aidé la famille de Dan et Esther, a déclaré à la suite de la découverte des restes : « Nous recherchons de toute urgence des informations sur ce qui a été trouvé.

« A ce stade, il n’y a aucun commentaire de la part de la famille ou de nous. »

Esther et Dan avaient voyagé ensemble dans les Pyrénées avant que l’ancien entraîneur personnel ne parte en randonnée en solo de quatre semaines.

Mais trois jours seulement avant son retour dans le village de Benasque, en Espagne, la blogueuse de voyages a disparu.

Au total, six personnes ont disparu dans la même région qu’Esther au cours des 15 dernières années, ont révélé les autorités.