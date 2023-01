Le petit ami d’Ekin Su, Davide, révèle une mise à jour sur sa santé au milieu des craintes qu’elle soit forcée de se retirer de Dancing On Ice

Le petit ami d’EKIN Su, Davide, a rassuré les fans qu’elle allait bien hier soir après avoir été forcée de se retirer de l’entraînement de Dancing On Ice.

Le gagnant de Love Island, qui est associé à Brendyn Hatfield, a été interdit de frapper la glace par les médecins après être tombé malade – quelques jours seulement avant le premier spectacle en direct.

Ekin a annoncé la nouvelle aux fans en leur disant : “Très malade. Les médecins m’ont dit de me reposer, j’espère pouvoir récupérer très rapidement, prêt pour dimanche.

Une fois rentrée chez elle pour se reposer, Davide a assumé le rôle d’infirmière et a dit à ses fans : “Quelqu’un est à la maison avec de la fièvre… mais entre de bonnes mains.”

La maladie survient quelques jours après qu’Ekin a subi une lourde chute sur la glace dont elle a courageusement ri.

Les fans d’Ekin sont dévastés que ses débuts dans Dancing On Ice soient en danger.

L’un d’eux a dit: “Omg :(( reposez-vous et rétablissez-vous bientôt [crying and love heart emojis].”

Un autre a posté: “Oh ma fille, tu dois absolument prendre soin de toi, le plus important est que tu te reposes et que tu te sentes mieux !! tout le reste peut attendre. vous envoyer tout l’amour et les ondes positives pour un prompt rétablissement.

Ekin rejoint la chanteuse Michelle Heaton, la personnalité de la télévision The Vivienne, l’actrice et DJ Patsy Palmer, la star de The Wanted Siva Kaneswaran, l’ancien footballeur John Fashanu, le gymnaste olympique Nile Wilson.

Mollie Gallagher de Coronation Street, la star de Towie Joey Essex, le comédien Darren Harriott et la star de Hollyoaks Carley Stenson complètent la programmation.

Les célébrités et leurs paires professionnelles seront jugées par les patineurs olympiens Jayne Torvill et Christopher Dean, la danseuse Diversity Ashley Banjo et l’ancien professionnel de Strictly Come Dancing Oti Mabuse.