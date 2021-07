Le petit ami de Simone Biles, Jonathan Owens, salue la «force et le courage» du gymnaste olympique après la sortie de la compétition de choc

GYMNAST Le petit ami athlète de Simone Biles soutient la décision de sa petite amie médaillée d’or de se retirer des Jeux olympiques de Tokyo pour sa santé mentale.

« Je vais rouler avec toi à travers n’importe quel bébé », a écrit Jonathan Owens, le sécurité des Houston Texans sur Instagram, suivi d’un certain nombre d’émojis cardiaques.

Le petit ami de Biles, Jonathan Owens, a salué la décision de sa petite amie Simone Biles de se retirer de sa santé mentale Crédit : Instagram/Jonathan Owens

Owens a écrit que ses forces et son courage sont inégalés Crédit : Instagram/Jonathan Owens

« Votre force et votre courage sont inégalés et vous m’inspirez de plus en plus de SB au quotidien », a-t-il ajouté.

« Tu es toujours mon champion bébé et ne l’oublie jamais, je t’aime tellement et j’ai hâte que tu rentres à la maison et que je revois ce beau sourire. Tu sais que je suis toujours là pour toi bébé. »

La publication Instagram d’Owens comprenait plusieurs photos de Biles en uniforme et hors uniforme et certaines avec lui également.

Plus tôt cette semaine, la gymnaste vedette mondiale a abandonné à la fois le concours général individuel de gymnastique féminine et la finale par équipe de gymnastique féminine.

« L’amour et le soutien débordants que j’ai reçus m’ont fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique auxquelles je n’avais jamais vraiment cru auparavant », a-t-elle écrit sur Twitter mercredi.

Biles a déclaré qu’elle « gérait certaines choses en interne » lorsqu’elle a parlé aux journalistes de sa décision de faire une pause.

Citant le stress mental et le tribut que les événements prenaient sur son esprit et son corps, Biles a rejoint un nombre croissant d’athlètes choisissant leur propre santé mentale plutôt que la compétition.

« Après une évaluation médicale plus approfondie, Simone Biles s’est retirée du concours général individuel final des Jeux olympiques de Tokyo, afin de se concentrer sur sa santé mentale », a écrit mercredi l’équipe américaine de gymnastique.

« Simone continuera d’être évaluée quotidiennement pour déterminer s’il faut ou non participer aux finales individuelles de la semaine prochaine. »

Le joueur de 24 ans a encore quatre autres événements prévus pour ce lundi prochain.

Ils comprennent : le saut, la poutre, les barres asymétriques et le sol des finales individuelles.

On ne sait pas si Biles participera à ces événements ou si elle se retirera également.

Biles s’est retiré à la fois du concours général individuel de gymnastique féminine et de la finale par équipe de gymnastique féminine Crédit : Getty