Le petit ami de Shruti Haasan, Santanu Hazarika, parle de ses projets de mariage avec l’actrice de Salaar

Shruti Haasan et Santanu Hazarika sont assez ouverts sur leur relation dans les médias. Les deux tourtereaux ne voulaient pas le rendre public si tôt au départ, mais ont décidé que leur partenaire méritait le respect et la reconnaissance. Par conséquent, Shruti Haasan et Santanu Hazarika, qui est un dessinateur et illustrateur primé, ont décidé d’officialiser leur relation. Depuis que Shruti et Santanu ont rendu leur relation publique, on leur a posé la question la plus posée – à propos de leurs projets de mariage. Quels sont Les projets de mariage de Shruti Haasan et Santanu Hazarika? Santanu a réagi à la même chose.

Santanu renverse les haricots sur les projets de mariage avec Shruti Haasan

Shruti Haasan et Santanu Hazarika ont été constamment interrogées sur la prochaine étape de leur relation, le mariage. Eh bien, lorsqu’on a demandé à Santanu à peu près la même chose, il a dit à TOI que lui et Shruti étaient nerveux en matière de mariage. Santanu a partagé qu’en tant qu’artiste, il lui est difficile de comprendre toute sorte de construction sociale. Il a estimé qu’il a vécu librement et s’est exprimé librement aussi. Santanu Hazarika a exprimé sa gratitude que sa partenaire, l’actrice Shruti Haasan comprenne cela. “Shruti et moi sommes trop motivés par l’art pour prêter attention au mariage. Notre relation est basée sur l’art”, a-t-il déclaré au portail. Ces dernières semaines, les mariages de célébrités ont suscité beaucoup d’attention dans le nouvelles de divertissement.

Le point de vue de Shruti Haasan sur le mariage

Shruti Haasan a été interrogée à plusieurs reprises sur ses projets de mariage. L’actrice a toujours parlé de tout ce qu’elle fait et a une réponse ferme à chaque question. Et lorsqu’elle a posé avec elle et les projets de mariage de Santanu Hazarika, Shruti a déclaré qu’elle n’avait pas de tels projets. Ce n’est pas la première fois que Shruti parle des projets de mariage. L’actrice de Salaar avait précédemment partagé que ce n’était pas quelque chose sur laquelle elle sauterait tout de suite. Elle a également donné un exemple du divorce de ses parents et expliqué comment ses réflexions sur le mariage ont été influencées par le divorce de Kamal Haasan et Sarika. Shruti et Santanu ne semblent pas pressés de prendre le train en marche.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Shruti Haasan sera ensuite vu à Salaar aux côtés de Prabhas.