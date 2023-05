Le petit ami de Sheree Whitfield, Martell Holt, pourrait tricher – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : avec l’aimable autorisation de Bravo

La première de la saison 15 de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta a débuté le 7 mai avec un flash-forward sur Sanya Richards-Ross‘ la fête des 40 ans du mari. Ce qui était censé être une nuit amusante s’est rapidement avéré désastreux après Sheree Whitfield a présenté son nouveau petit ami, Amour et mariage : Huntsville étoile Martell Holt, aux dames. Ils savaient qu’elle sortait avec lui – Sheree l’a révélé lors de la réunion de la saison dernière – mais maintenant, les choses sont « officielles » entre eux. De toute évidence, les dames auraient dû être heureuses pour Sheree, mais malheureusement pour elle, elles ont entendu dire que Martell la trompait peut-être. Mais nous y reviendrons plus tard – avant que trop de drame ne soit montré, l’épisode est remonté dans le temps jusqu’à quatre jours avant la fête.

Découvrez cet aperçu de la première de la saison 15 de ce dimanche. #RHOA La nouvelle amie Courtney a des mots pour Kandi. pic.twitter.com/2yhWMT5Lnx – Le rapport de pêche (@ThePeachReport) 3 mai 2023

C’est alors que Sheree a accueilli Martell dans sa maison et a dit au public combien de « respect » Martell lui avait montré depuis qu’ils avaient commencé à sortir ensemble. Après sa romance ratée avec Tyron Gilliams, elle est heureuse de « ne pas avoir abandonné l’amour ». Surtout parce que Martell « dégage une grosse énergie », selon Sheree. Quoi qu’il en soit, elle l’a surpris avec un repas fait maison d’un chef privé, et pendant ce repas, ils ont parlé de la prochaine fête d’anniversaire de Ross. Martell n’était pas ravi de tomber sur Kandi Burrus parce qu’elle l’a traité d' »opportuniste » dans une interview. Kandi pense que Martell utilise Sheree pour la « publicité », mais ils ont dit que si quelqu’un est un opportuniste, c’est le mari de Kandi, Todd Tucker.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Fait intéressant, quand Kenya Moore a été mentionné, Martell a dit qu’il était ravi de la voir, mais ne l’a jamais rencontrée. Cependant, le Kenya a révélé plus tard qu’il l’avait en fait envoyée par DM, il est donc possible qu’il ait caché des informations à Sheree.

Quoi qu’il en soit, dans la scène d’ouverture de Kandi, elle a révélé que le site de vêtements de Sheree s’était écrasé. Et elle a essayé d’aider Sheree à le remettre en marche, mais Sheree a refusé l’aide. Puis, lorsqu’elle a été rejointe par Kenya à son bureau, Kenya a révélé qu’elle s’était récemment installée avec un ami de Monette Shaw‘s et elle est vraiment en lui. C’est au cours de cette conversation que le Kenya a également parlé à Kandi et Monyetta du DM de Martell. Le Kenya a déclaré qu’elle n’avait jamais approuvé le message, alors Kandi lui a dit de le faire afin qu’ils puissent tous lire le message. Malheureusement, après avoir approuvé le message, ils ont vu qu’il avait été supprimé avant de pouvoir le lire. Il est évidemment possible que Martell n’ait dit bonjour qu’au Kenya, mais cela aurait aussi pu être plus. Surtout parce que Kandi et Monyetta ont tous deux dit avoir entendu dire que Martell voyait d’autres femmes derrière le dos de Sheree.

Et en parlant de Kandi, elle a également partagé qu’elle et Todd avaient traversé une période difficile. Il a l’impression qu’elle ne consacre pas assez de temps à lui et qu’il ne consacre pas assez de temps aux enfants, alors ils se cognent la tête ces derniers temps. Le Kenya a dit à Kandi que si elle et Todd ne résolvaient pas leurs problèmes, ils pourraient se retrouver devant un tribunal de divorce.

Plus Les vraies femmes au foyer

Plus tard dans l’épisode, Sheree a invité son amie, Courtney Rhodes, lors d’un entraînement à domicile avec Sanya. On ne sait pas encore grand-chose de Courtney, à part le fait qu’elle n’aime pas Kandi. Elle a affirmé qu’on lui avait dit que Kandi appelait et posait des questions sur elle. Apparemment, Kandi pensait que Courtney disait aux gens qu’ils étaient amis, mais Courtney a dit aux dames qu’elle n’avait jamais dit ça. Elle ne savait donc pas pourquoi Kandi le dirait à qui que ce soit, et elle prévoyait de confronter Kandi à la fête d’anniversaire de Ross.

#RHOA Aperçu de la première : tout cela tombe en panne pendant le 1er épisode ! pic.twitter.com/VV0P8fsZWl – Reines de Bravo (@queensofbravo) 28 avril 2023

Et cela nous amène à la fête, qui, selon Sanya, lui a coûté 100 000 $. Tout le monde s’est montré fabuleux dans leurs costumes. Et au début, tout le monde s’entendait bien. Mais en vrai RHOA mode, cela n’a pas duré très longtemps.

Lien connexe En rapport: Courtney Rhodes: 5 choses à savoir sur le nouvel ami de la saison 15 de ‘RHOA’

Courtney a confronté Kandi comme elle avait dit qu’elle le ferait, et Kandi n’aimait pas son « énergie folle ». Kandi a admis avoir demandé à un ami commun s’ils connaissaient Courtney, mais rien de plus que cela n’a jamais été dit à son sujet. Courtney a dit qu’elle avait entendu différemment, alors ils ont commencé à se crier dessus et à se disputer. Kandi et Courtney ont tous deux insisté sur le fait qu’ils ne se connaissaient pas comme si la personne qui se connaissait le moins sortirait gagnante. C’était très bizarre. Et puis, après que Courtney ait accusé Kandi d’essayer de « poursuivre l’influence » et lui ait dit de « se calmer », Kandi a menacé de « lui donner un coup de tête ». Les choses sont devenues si folles que Sanya et Todd ont dû sauter dans la pause des dames.

Pendant ce temps, de l’autre côté de la fête, Monyetta a dit à Sheree ce qu’elle et Kandi avaient entendu parler de Martell, mais Sheree n’a pas laissé cela la déranger. Elle a dit que Martell était avec elle les trois derniers jours, donc il ne lui serait pas possible de voir une autre femme à côté. Mais ensuite, le Kenya a parlé à Sheree du DM, alors Sheree a demandé à Martell de se joindre à la conversation. Les images ont montré à quel point les choses étaient sur le point de devenir folles, mais cela se jouera la semaine prochaine car les téléspectateurs ont été frappés par un message « à suivre ».

Vouloir plus? Nouveaux épisodes de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta diffusé le dimanche à 20h sur Bravo.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.