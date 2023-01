Le petit ami de Reba McEntire, Rex Linn, s’extasie sur son éthique de travail (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Reba McEntire fait la loi dans son nouveau film Lifetime Le marteau et travailler avec certaines des personnes qu’elle aime le plus. L’icône country joue aux côtés de son petit ami Rex Lin et ancien Réba co-vedette Mélissa Peterman dans Le marteau. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Rex et Melissa de faire équipe avec Reba à l’écran. Pour Rex, avoir l’opportunité de travailler avec son amour est quelque chose qu’il chérissait.

“C’était génial, et je vais vous dire pourquoi”, a commencé Rex. « D’un point de vue d’acteur, nous avons dû répéter tout le temps. Reba n’a pas besoin de répéter autant que moi. Elle peut regarder une page de dialogue et l’écrire en deux minutes. Je suis tout au sujet de la répétition, de la répétition, de la répétition, de la répétition, mais c’est certainement plus amusant d’avoir votre partenaire qui répète avec vous pendant des heures et des heures, puis d’aller sur le plateau et d’être devant la caméra et de vous amuser. Et c’est exactement ce que nous avons fait. C’était super.”

Rex a jailli que Le marteau a renforcé sa relation avec Reba. « Tu sais quoi, ce qui est génial avec ça, c’est que Reba ne souffre pas d’imbéciles. Son éthique de travail est aller de l’avant. J’adore son éthique de travail et elle correspond en grande partie à la mienne, donc c’est juste amusant », a déclaré Rex.

Melissa a ajouté: “Rex est l’un des acteurs les plus préparés de tous les temps. Je pense que son éthique de travail est quelque chose que j’aime côtoyer, et je dois être la troisième roue. Nous étions tous dans la même maison, alors j’ai pu profiter de Rex en tant qu’entraîneur par intérim et diriger les répliques. J’aimerais pouvoir toujours rester chez eux et faire la queue.

Elle a également noté que Rex et Reba sont un « merveilleux exemple de pouvoir travailler ensemble. Et puis quand c’est fait, vous pouvez l’éteindre. Mais quand il est temps de travailler à nouveau, j’ai juste l’impression que vous équilibrez très bien. Vous n’apportez pas de travail dans tout ce que vous faites. Quand c’est le temps de travail, c’est le temps de travail. Quand c’est fini, c’est ton tour. »

Rex joue dans Le marteau en tant que Bart Crawford qui a un “véritable penchant” pour le juge Kim Wheeler de Reba “dans un sens romantique”. Mais il a aussi un fils qui est sur le point d’être condamné et peut-être pour longtemps par le juge Wheeler. Il a une petite arrière-pensée supplémentaire pour être gentil avec elle. Mais il pourrait peut-être aussi très tôt faire partie des mauvaises choses qui se passent dans ce petit comté.

Melissa joue la sœur de Kim, Kris. Alors que Kim est juge, Kris dirige un bordel. “Elles sont similaires dans la mesure où ce sont toutes les deux des femmes féroces qui ont appris à prendre soin d’elles-mêmes, et elles ne souffrent pas d’imbéciles”, a déclaré Melissa. HollywoodLa Vie. « Ils ont eu une enfance qui n’a pas forcément été géniale. Je pense que Kris se sent parfois un peu coupable de ne pas avoir assez protégé sa sœur.

Le marteau marque une réunion à l’écran pour Reba et Melissa, qui ont partagé la vedette dans la série comique bien-aimée Réba de 2001 à 2006. Melissa a révélé qu’elle et Reba parlaient toujours de se réunir à l’écran. Il fallait juste que ce soit le bon moment. «Je pense que lorsque vous trouvez quelqu’un avec qui vous travaillez si bien et que vous avez ce genre de chimie, vous voulez travailler avec eux tout le temps. C’était juste une question de quand, où et comment », a déclaré Melissa.

L’actrice a admis que lorsqu’elle a lu pour la première fois le scénario de Le marteau, elle sentait que le personnage de Kim ressemblait à Reba. “Je pouvais entendre sa voix parce que c’était un personnage qui avait une colonne vertébrale. Elle était féroce, elle avait beaucoup de cœur et j’ai adoré le scénario. Au final, quand j’ai lu les trucs de Kris pour la première fois, je savais juste que je voulais la jouer. Et puis quand ça allait être nous deux, il n’y avait aucun moyen que je ne le fasse pas », a déclaré Melissa. HollywoodLa Vie. Le marteau de Reba McEntire premières le 7 janvier à 20 h sur Lifetime.

