Le petit ami de MAMA June, Geno Doak, a admis que le couple avait soufflé « 50 000 $ en quelques jours à peine sur la cocaïne ».

Il a ajouté que le couple ne pouvait pas arrêter leur consommation de drogue tout en parlant à la fille de June, Pumpkin.

8 Geno a admis que lui et June avaient dépensé « 50000 dollars en quelques jours à la cocaïne » Crédit: nous!

8 June et Geno ont été arrêtés en mars 2019 Crédit: Mason County Sheriff

Dans un clip exclusivement partagé par Divertissement ce soir de l’épisode de vendredi de Mama June: Road to Redemption, Pumpkin et Geno ont parlé pour la première fois depuis l’arrestation du couple.

De retour en mars 2019, juin et Géno ont été arrêté sur les accusations de possession de drogue, y compris la possession d’une substance contrôlée et les accusations de Alabama.

Avant leur conversation, le jeune homme de 21 ans a déclaré dans une interview confessionnelle: « Peut-être qu’il est juste temps que je mette ma culotte de grande fille et que je parle avec Geno parce que c’est quelque chose que je vais devoir surmonter parce que je veux la relation avec ma maman. «

Pumpkin a ensuite détaillé le « blessé » Geno et June, 41 ans, l’a mise et Alana Thompson, 15, jusqu’à.

Il a répondu: « S’il vous plaît, ne prenez pas ça comme si je cherchais des excuses parce que je ne le suis pas. Il n’y a aucune excuse. Cela n’aurait pas dû arriver, point final.

8 Geno a parlé à Pumpkin de sa consommation de drogue dans le passé Crédit: WeTV

8 Il a admis qu’ils étaient devenus « dépendants à part entière » Crédit: WeTV

«Nous avons commencé à consommer de la drogue comme une sorte de loisir, puis la prochaine chose que nous savions, nous étions dépendants à part entière.

Geno a poursuivi: « Je peux regarder en arrière et voir certaines des choses que nous faisions, vous savez.

«Dépenser tout notre argent, mettre des choses en gage, ne pas vous parler les gars.

« Maintenant, en y repensant, c’est comme quoi diable? Comment aurions-nous pu faire ça, vous savez? Pourquoi avons-nous fait ça?

« Donc je peux voir ça maintenant, étant lucide, mais à l’époque les drogues ont tellement obscurci notre cerveau que tu vois ce que nous avons fait. »

8 Geno a déclaré qu’ils avaient du mal à arrêter de se droguer alors qu’ils savaient qu’ils avaient un problème Crédit: WeTV

8 Ils ont été arrêtés pour possession de drogue Crédit: Mason County Sheriff

Il a ensuite rappelé quand ils étaient à leur pire, partageant: «Imaginez-vous debout au comptoir d’une salle de bain d’hôtel pendant trois ou quatre jours.

«Littéralement – mes jambes me tueraient, mon dos me tuerait – et nous sommes restés là et avons pris de la cocaïne pendant des jours et des jours.

« Nous disions: » Hé mec, c’est foiré. Pourquoi faisons-nous ça? Nous avons dépensé 50 000 $ supplémentaires. Qu’est-ce que c’est que ce bordel? Nous devons arrêter. « »

Geno a poursuivi: « C’est comme, à quoi diable pensions-nous? Comment aurions-nous pu faire ça? »

Il a conclu: « La dépendance est horrible, mec. »

8 Geno a conclu que la dépendance est « horrible » Crédit: WE

Après l’arrestation de June, elle Citrouille a fait une déclaration en disant: « Hé les gars, comme vous le savez, vous avez vu des choses dans les médias et notre famille traverse une période difficile »,

« Mais cette année seulement, nous avons eu beaucoup de bonheur. »

Quelques mois après, Alana a choisi de quitter la maison de sa mère et a emménagé avec sa sœur Pumpkin qui est maintenant sa tutrice.