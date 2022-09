Le petit ami de Malaika Arora, Arjun Kapoor, et son ex-mari, Arbaaz Khan, apparaîtront-ils ensemble dans Arora Sisters ? Voici ce que nous savons

Malaika Arora a fait la une des journaux lorsqu’elle a mis fin à ses 18 ans de mariage avec son ex-mari Arbaaz Khan. Plus tard, elle est redevenue le sujet de conversation de la ville lorsqu’elle a officialisé sa relation avec Arjun Kapoor. Bien que Malaika et Arbaaz aient tous deux coparenté leur fils Arhaan, des rapports ont indiqué qu’Arjun et Arbaaz vont apparaître sur la série Web de Malaika et Amrita intitulée “Arora Sisters”.

Selon Pinkvilla, l’émission mettra effectivement en vedette Arjun et Arbaaz. Cependant, les deux apparaîtront dans des épisodes séparés. Outre Arjun et Arbaaz, les amis proches et les familles de Malaika et Amrita apparaîtront également pour parler de leur vie individuelle.

Malaika s’était mariée avec Arbaaz en 1998 et ils sont restés mari et femme pendant 18 ans. Le couple séparé s’est dirigé vers un divorce en 2017 et maintenant ils sont co-parents d’Arhaan et ne manquent jamais une occasion d’être avec eux lors d’occasions importantes.

D’un autre côté, Malaika et Arjun sont devenus forts dans leur relation. Ils sont ensemble depuis 4 ans et n’hésitent pas à montrer leur affection sur les plateformes publiques. Pendant ce temps, Arbaaz sort actuellement avec Giorgia Andriani.

Les tourtereaux sont souvent critiqués pour leur écart d’âge et les trolls préfèrent s’adresser à eux en duo mère-fils plutôt qu’en couple. Maintes et maintes fois, Arjun et Malaika se sont soutenus et ont donné une réponse appropriée à ceux qui ont dit du mal de leur relation. Le couple promet de normaliser la recherche de l’amour dans la quarantaine.