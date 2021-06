Le petit ami de KOURTNEY Kardashian, Travis Barker, a « aimé » un commentaire claquant la petite amie de son ex Scott Disick, Amelia Hamlin, 19 ans.

Les deux couples s’étaient récemment rencontrés pour dîner en famille en Californie.

La méga agence

Travis Barker a aimé un commentaire louche sur Amelia Hamlin[/caption]

Instagram

Le commentaire a critiqué Amelia comme étant trop jeune[/caption]

Instagram

Amelia a 19 ans de moins que Scott Disick[/caption]

Il y a quelques jours, un compte de fan appelé Kardashianvidéos partagé que Travis, Kourtney, Amélie et Scott s’étaient assis ensemble pour dîner en Californie alors qu’ils montraient un front uni en tant que famille moderne.

Cependant, un fan a commenté le message : « C’est tellement étrange pour moi comme ce qu’un bébé de 2001 doit faire [with] ces gens adultes, je sais que le dîner était maladroit comme l’enfer. «

Le fan parlait de Amélie en particulier, qui a 19 ans de moins que Scott, 38 ans, et plus de 20 ans de moins que Kourtney, 42 ans, et Travis, 45.

Les fans ont ensuite remarqué que le compte Instagram officiel de Travis avait aimé le commentaire louche, faisant allusion à une possible querelle entre les couples.

E!

Scott a récemment admis qu’il n’aimait pas voir Kourtney avec d’autres hommes[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Kourtney et Travis adorent montrer leur relation heureuse[/caption]

Bien que Scott et Amelia sortent d’abord de leur relation, il a été dit que Scott est toujours étroitement lié à la mère de ses enfants et a eu du mal à gérer la nouvelle relation de Kourtney.

Scott – qui a trois enfants avec Kourtney – a récemment admis il n’aime pas la voir avec un autre gars.

Ils sont sortis ensemble de 2006 à 2015 et se sont rapprochés après sa séparation de Sofia Richie.

Des sources ont affirmé que Kourtney est « tellement amoureuse » du batteur de Blink-182 Travis, mais ne pense pas qu’elle puisse passer à l’étape suivante.

Médias sociaux – Se référer à la source

Travis veut épouser Kourtney[/caption]

« Kourtney est plus amoureuse que jamais et tout le monde le voit. Elle et Travis vibrent. Il l’adore et attend sa main et son pied », a déclaré un initié. La vie hollywoodienne.

« Il adorerait se marier avec elle, mais ce n’est pas quelque chose qu’elle envisage en ce moment. Une grande partie est la situation Scott.

« Travis comprend cela et il est très respectueux et compréhensif de sa situation avec Scott. »

Dans un récent épisode de L’Incroyable Famille Kardashian, Scott a admis qu’il était « bouleversé et triste » lorsqu’il voyait Kourtney avec d’autres hommes.

« C’est mon insécurité que je n’aime pas vous voir avec un autre gars ou un gars », a avoué le magnat de l’immobilier, 37 ans.

Instagram

Amelia et Scott se fréquentent depuis des mois maintenant[/caption]

«Ça m’a fait mal quand tu étais avec quelqu’un d’autre, et que j’aime me réveiller et regarder des photos de toi avec ce gars avec qui tu sortais.

« C’était juste malsain et cela m’a bouleversé et triste. »

Les ex ont coparenté à l’amiable leurs trois enfants – leur fils Mason, 11 ans, sa fille Penelope, huit ans, et son fils Reign, six ans.





Kourtney et Scott s’entendent si bien qu’elle a fait une apparition à la fête d’anniversaire de Scott, alors qu’il se blottissait avec Amelia.

Khloe et Kim étaient également présentes aux célébrations.