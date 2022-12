Le petit ami de Keke Palmer, Darius Jackson, célèbre l’arrivée de bébé

Le petit ami de Keke Palmer, Darius Jackson, rend hommage à la future maman et à ses deux Insécurité les étoiles pèsent aussi.

Après la grande révélation de la grossesse de Keke ce week-end sur Saturday Night Live, son chéri a partagé une jolie photo de sa bosse de bébé en plein essor.

“2023”, a-t-il légendé la photo à côté d’un cœur.

Darius était également aux côtés de Keke lors de son grand concert d’hébergement et a été photographié partant avec elle.

En plus de la présence de Darius à SNLun Insécurité L’actrice était également dans le bâtiment.

Dans une vidéo en coulisses, DomiNque Perry a été vu en train de soutenir Keke. Perry est un ami de l’actrice et a un enfant avec le frère de Darius, Sarunas Jackson.

« Secrets ! Zen a un autre cousin de sang en route », a-t-elle écrit via Instagram, faisant référence à sa fille de 4 ans. « Super félicitations à toi sœurette pour cette soirée gagnante, bienvenue au mommyclub et @dvulton, vous allez très bien ! Je t’aime beaucoup 💕.”

En parlant de Sarunas Jackson, il a célébré Keke via ses histoires IG; “Merci d’être venue tante”, a-t-il écrit en republiant les images de Perry. « Zen a un cousin en route. ❤️.”

Il a ajouté sur Instagram, “#BigUnc.”

Comme indiqué précédemment, la romance de Keke et Darius s’est épanouie en 2021 après leur rencontre lors d’une soirée Diddy. Keke a jailli qu’elle avait rencontré “l’amour de sa vie” lors de la soirée et dans un post Instagram du 4 décembre, elle a envoyé un joyeux message sur l’amour.

“Cette année m’a pris pour un tour! Et comme c’est cool, mon bébé et moi le faisons déjà tous ensemble”, a-t-elle écrit. “L’amour est tout ce que nous avons, n’est-ce pas, tu ne fais rien dans ce monde seul et fais-moi confiance, je ne suis pas seul.”

À l’automne 2021, Darius adorait Keke pour son anniversaire et l’appelait une “bénédiction d’en haut”.

“à la fille dont c’est l’anniversaire… je n’aurais jamais pensé que l’été 2021 se déroulerait comme il l’a fait, mais nous y sommes. tu as été une bénédiction d’en haut et je te remercie de m’avoir montré beaucoup de sentiments que je ne savais pas que j’avais en moi et aussi de me voir comme quelqu’un avec qui tu peux enfin être toi-même.. je suis content que nous ayons pu nous entraider tout au long de nos périodes les plus basses et montrez-vous que ce que nous apportons à la table est tout ce que nous avons. profitez de votre journée, profitez-en au maximum et joyeux anniversaire. je t’aime”

Keke et Darius se sont tous les deux retirés des réseaux sociaux car il semble qu’ils aiment garder leur relation privée. Keke a dit Agitation cependant qu’elle n’essayait pas de cacher quoi que ce soit ;

“C’est le plus heureux que j’aie jamais ressenti avec quelqu’un. Alors pourquoi ferais-je tout mon possible pour cacher cette personne ? C’est beaucoup plus de travail que de simplement vivre dans ma vie et être dans ma vie.

Elle a également expliqué sur Salle de Tamron qu’elle a décidé de rendre public Darius parce qu’il “est devenu plus difficile de cacher” leur romance.

“Nous passons tout ce temps ensemble, et il est vraiment mon ami le plus proche, donc ça devient juste une chose où je ne vais pas cacher quelque chose qui me rend heureux”, a déclaré Keke. “Ce ne sera pas tout ce que vous voyez, mon travail est mon travail, mais en fin de compte, c’est quelqu’un qui est important pour moi, alors pourquoi pas.”

Félicitations à Keke et Darius !

Que pensez-vous de la douce romance des futurs parents ?