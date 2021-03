Le petit ami de Katie Price, Carl Woods, vu pas si subtilement faire un test de grossesse

Le petit ami de Katie Price, Carl Woods, a été photographié en train de faire un test de grossesse dans les magasins alors qu’il le rapportait pas si subtilement à la voiture.

Le couple n’a pas caché le fait qu’ils veulent se marier et avoir des enfants ensemble.

Carl, 32 ans, a été aperçu en train de quitter Tesco avec une pochette Louis Vuitton et un test de grossesse Clearblue à la main.

Vêtue d’un survêtement gris, l’ancienne star de Love Island s’est également accrochée à un masque facial après l’avoir enlevé suite à son départ du supermarché.

Plutôt que de mettre son achat dans sa poche ou dans un sac de transport, il l’a fièrement présenté au monde entier pour le voir alors que des photographes en attente se trouvaient là pour capturer le moment.







(Image: BACKGRID)



Le couple a parlé à plusieurs reprises de leur intention de passer le reste de leur vie ensemble.

Katie, 42 ans, est déjà maman de Harvey, 18 ans, dont le père est l’ex Dwight Yorke, Junior, 15 ans, et Princess, 13 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Peter Andre, et Jett, sept ans, et Bunny, six ans, qu’elle partage avec son ex-mari Kieran Hayler.

Et maintenant, on dirait qu’elle prend ses plans pour le bébé numéro six au niveau suivant.

Dans une interview avec le Mirror l’année dernière, le couple a jailli de leur amour l’un pour l’autre alors qu’ils se tournaient vers l’avenir.

Répondant à la critique selon laquelle elle se précipite dans une autre relation trop tôt, Katie a déclaré: «Ils ne me connaissent tout simplement pas en tant que personne, ils me jugent simplement par les médias et c’est ce qui est vraiment triste.







(Image: Katie Price / Instagram)









(Image: BACKGRID)



«Il m’est arrivé beaucoup de choses, beaucoup de choses sont arrivées à la plupart des gens dans leur vie.

« La santé mentale est une chose énorme pour moi, j’ai traversé beaucoup de choses. J’ai trouvé quelqu’un avec qui je suis vraiment content et qui me comprend vraiment, comprend mon travail et j’ai changé parce que je veux être avec lui. »

Alors qu’un copain a ajouté: « Il y aura toujours des sceptiques, mais ces deux-là prouveront que tout le monde a tort. »

Carl a dit qu’il ne jugerait jamais Katie sur son passé et l’aime inconditionnellement pour qui elle est aujourd’hui.







(Image: BACKGRID)



Il a dit: « Je pense que c’est important, le passé de Kate a fait d’elle ce qu’elle est maintenant, si elle n’avait pas ce passé alors elle ne serait pas qui elle est maintenant et peut-être que cela n’aurait pas fonctionné avec nous.

« Je pense que d’une certaine manière, vous devriez être reconnaissant pour tout ce merde parce que cela vous amène là où vous êtes maintenant, et elle veut juste le laisser là où il est pour que nous puissions passer à autre chose et qu’elle puisse enfin vivre une vie heureuse .

« Je la soutiens dans tout ce qu’elle a fait, je pense qu’elle est incroyable et je ne pourrais pas être plus fier d’elle. »







(Image: Instagram de Carl Woods)









(Image: BACKGRID)



Les deux hommes ont fait connaître leur engagement en se faisant tatouer le visage sur leurs avant-bras, et Katie a même déclaré qu’elle changerait son nom en Katie Woods quand ils se marieraient.

Elle n’a jamais laissé tomber son nom de famille pour qui que ce soit auparavant.

Le représentant de Katie et Carl a déclaré au Mirror: « Katie et Carl n’ont pas caché leur désir de fonder une famille. »