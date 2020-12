Le petit ami de Katie Price s’est fait dire par de vils trolls qu’il devrait être «fusillé» pour avoir fréquenté l’ancien mannequin glamour.

L’ancienne star de Love Island, 31 ans, a commencé à sortir avec la maman de cinq ans, 42 ans, en juin après avoir été mise en place par des amis communs.

Depuis que leur relation a été rendue publique, Katie et Carl se sont donné beaucoup de mal pour montrer leur amour l’un pour l’autre, notamment en obtenant des tatouages ​​assortis et des plaques d’immatriculation de voiture privée.

Mais Carl a dû faire face à des abus horribles de la part de haineux en ligne tout au long de sa romance avec Katie.

S’ouvrant sur les messages, il a déclaré au Sun: « J’ai été emmené à la traîne et j’ai eu les choses les plus horribles dans ma boîte de réception et m’a dit de moi, juste parce que je me suis trouvé une petite amie.







(Image: katieprice / Instagram)



«On m’a dit que j’aurais dû être abattu. J’ai récemment perdu un membre de ma famille et on m’a dit qu’ils auraient honte de moi s’ils pouvaient voir que je sortais avec Katie. C’est horrible.

Le couple partage souvent des clichés intimes sur leurs pages Instagram et a même créé un compte conjoint ensemble.

On pense que la mère adorée aimerait avoir le bébé numéro six avec le beau gosse à mesure que leur lien se renforce, comme elle l’a déjà laissé entendre pour faire grandir leur famille.







(Image: katieprice / Instagram)



Ces derniers jours, Katie a posté une photo du couple allongé au lit l’un avec l’autre et il a accumulé un peu plus de 33000 likes.

La paire était seins nus et Carl posa tendrement sa main sur le poignet de Katie, juste à côté du nouveau tatouage de son visage.

Elle a déclaré son amour pour Carl, écrivant: «Peu importe où nous sommes ensemble, nos conversations et notre connexion les uns avec les autres sont totalement quelque chose que je n’ai jamais expérimenté!

« Sooo lunch @sheeshchigwell s’est avéré être ma vie. »







(Image: Instagram)



Plusieurs des adeptes de Katie ont également déclaré qu’ils étaient heureux de la romance florissante des tourtereaux.

« Je savais que vous étiez le match parfait! Tellement, je ne vous vois pas maintenant », a écrit un disciple.

« Je pense vraiment que Carl est sincère et qu’ils ont une excellente connexion. Je suis heureux pour vous deux », a écrit un autre.

En octobre, Katie a poussé les choses plus loin et a emménagé dans la maison de Carl.

Elle y vit avec la star de télé-réalité et son fils handicapé Harvey, qui a 18 ans.

