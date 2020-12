Le petit ami de la star de YouTube Grace Victory s’est tourné vers les réseaux sociaux pour partager un appel déchirant alors que la nouvelle maman est dans le coma.

Grace, 30 ans, a été placée dans un coma provoqué après avoir souffert de Covid-19.

Après avoir développé des symptômes légers pour la première fois il y a deux semaines, Grace a été placée en soins intensifs le jour de Noël – un jour après avoir donné naissance à son premier enfant deux mois plus tôt.

La chanteuse a posté quatre photos avec Grace et lui a dit: « Tu as cette petite fille! » suivi d’un cœur d’amour rouge.

« Moi et Bubba attendons x », at-il ajouté.

Grace a été mise dans le coma provoqué cette semaine juste un jour après avoir donné naissance à son fils.

L’enfant n’était pas attendue avant février, mais Grace est devenue trop malade pour continuer sa grossesse, a révélé sa famille.

Ils ont dit: « Comme vous le savez, Grace a donné naissance la veille de Noël à un beau petit garçon, qui va si bien actuellement, il est incroyable. Nous l’aimons tellement.

« Grace a développé Covid-19 il y a deux semaines et bien que ses symptômes aient été légers au début, ils se sont aggravés au fil des jours. Ce qui signifiait qu’ils devaient accoucher le plus tôt possible, car elle était trop malade pour continuer grossesse. »

Ils ont poursuivi en disant que Grace était dans un état stable mais avait encore besoin de prières.

«Nous l’aimons tellement, tellement et nous savons qu’elle en sortira plus forte que jamais. Elle a consacré toute sa carrière à guérir les gens, nous vous demandons maintenant de prier, de la guérir.

Avant sa maladie, Grace avait documenté sa grossesse avec ses adeptes des médias sociaux.

Elle est devenue célèbre en ligne après avoir créé une chaîne YouTube en 2011 où elle se fait appeler «La grande sœur de l’Internet».







Suite à l’annonce de sa bataille avec Covid, certains de ses fans célèbres se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leur soutien.

Leigh-Anne Pinnock de Little Mix a écrit à sa famille: « Je vous envoie tant d’amour. »

Alors que Katie Piper a partagé: « Vous garder dans mes pensées et prières Grace. »