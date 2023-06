La gagnante de la saison 1 de Bigg Boss OTT, Divya Agarwal, a récemment été aperçue avec son petit ami Apurva Padgaonkar. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est qu’Apurva a planté des baisers sur les joues de Divya.

Tout en embrassant Divya, on peut entendre Apurva dire « puri raat karta rahunga (Peut faire toute la nuit). » Partageant la vidéo, Viral Bhayani a écrit: « Pyaar est dans les airs !! Ces tourtereaux ne peuvent tout simplement pas rester éloignés l’un de l’autre, regardez comment il l’embrasse, adorable !!! »





La vidéo d’eux devient virale sur les réseaux sociaux. Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « Karta reh itni achi aur imandar mili jo ha ». Le deuxième a dit: « Récemment, elle a accepté d’avoir trompé Varun avec ce type. » Le troisième a dit: « Machine avec chercheur d’or … alimenté par l’IA. » Le quatrième a dit: « Itni loyal gf joh mille Hain. » La cinquième personne a commenté: « Bas itni loyal gf chahiye… » La sixième a dit: « Kitne bf bnaygi yaiiii. » La septième personne a commenté: « Varun Sood était tellement mieux. »

Pendant ce temps, tout en parlant de sa rupture sur le podcast de RJ Anmol et Amrita Rao, Divya Agarwal a déclaré: «J’étais très faible après le décès de mon père. À ma phase la plus basse, je n’ai trouvé personne autour de moi. C’est là que j’ai pensé qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans cette relation. Ensuite, j’ai rencontré Apurva lors du mariage d’un ami commun l’année dernière, le 14 février. Nous étions assis et nous avons juste dit: «Nous étions si stupides. Nous aurions pu être à cet endroit. Je lui ai dit que j’étais en couple. Et honnêtement, après ce jour, j’étais dans deux esprits. Il m’a dit de rencontrer ses chiens. Je les ai rencontrés, j’ai rencontré ses parents et puis je ne sais pas comment, j’ai vu son placard dans sa chambre et j’ai juste pensé : ‘Où est mon espace ici ?’ Je n’ai même pas partagé cette pensée avec lui. J’étais surexcitée et je me sentais coupable parce que j’avais un petit ami (Varun Sood).

Elle a ajouté qu’elle avait fait rencontrer Varun à Apurva et qu’elle avait rompu à cause d ‘«émotions complexes» dans sa tête en disant: «Avec Varun, je me sentais partout. Avec Apurva, je me sentirais calme et mature. J’ai fait rencontrer Varun Apurva. Je lui ai dit clairement que j’avais un problème. J’ai eu de la confusion. Ce qui s’est passé est très mal et c’est arrivé à cause de moi. Je dois m’arrêter quelque part. Et c’est pourquoi ce fut une rupture brutale.

Elle a en outre ajouté: «Je viens d’arrêter la voiture dans un crissement. Cette pensée me viendrait toujours à l’esprit que si je devais me marier avec mon ex (Varun), est-ce que je voudrais inviter Apurva et si je l’invite, serais-je d’accord pour le voir de ce côté-là ? Apurva a été la personne la plus importante de ma vie. J’avais tellement d’émotions complexes dans ma tête.

Lire | Divya Agarwal rompt le silence sur sa rupture « brute » avec Varun Sood, dit « avec lui, je me sentais…. »