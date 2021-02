Dazharia ShafferSon petit ami a rendu hommage au défunt influenceur des médias sociaux avec une vidéo spéciale.

La star de TikTok, Instagram et YouTube, qui portait également le nom d’utilisateur @Bxbygirlldee, est décédée le lundi 8 février à l’âge de 18 ans. Cette semaine, Mike, alias @finessekidmike, a partagé un montage de vidéos et de photos de retour le montrant avec Dazharia en train de s’embrasser, de se serrer dans ses bras et de partager d’autres moments tendres ensemble. La vidéo TikTok présentait un texte de citations affectueuses et une narratrice informatisée féminine.

« Je pense qu’il est temps pour moi de lâcher prise », dit la voix. « Merci pour les souvenirs que nous avons créés ensemble. Tu n’es plus ma personne [sad face emoji] alors … Si nous sommes censés être, nous nous retrouverons. Je t’aime encore. »

Mike, 20 ans, a sous-titré la vidéo de TikTok, « Que Dieu la bénisse et sa prochaine [tearful emoji] [100% emoji] #greenscreen #greenscreenvideo #fyp. «

Dazharia et Mike, qui se sont longtemps désignés comme leur «coup de cœur», ont souvent partagé des vidéos de couple au cours des derniers mois sur leurs plateformes de médias sociaux. Ils ont révélé dans un Youtube vidéo publiée en octobre dernier indiquant qu’ils se sont rencontrés en personne en décembre 2019.