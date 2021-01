Le petit ami de Charlotte Dawson, Matthew Sarsfield, a partagé la première photo de leur nouveau bébé et laissé tomber un énorme indice sur son nom inhabituel.

Le couple a partagé l’heureux aujourd’hui révélant que leur fils était arrivé sain et sauf, Matthew déclarant: « Maman et bébé vont bien. Merci pour tous les messages. »

Il a maintenant partagé une vidéo qu’il a légendée: « Le roi est là ».

Il montrait leur petit garçon portant un bébé gro bleu portant le nom « Prince ».

On ne sait pas encore si c’est le nom qu’ils ont choisi pour leur fils ou juste un surnom, mais cela ressemblait à un énorme indice.

L'ancienne fille du défunt comédien Les Dawson a partagé une photo d'elle-même à l'hôpital la nuit dernière après son accouchement.





(Image: Instagram)



S’adressant aux médias sociaux pour annoncer la nouvelle, l’homme de 27 ans a écrit: « Je l’ai fait … »

Charlotte a ajouté que la photo la montrait en travail et a révélé qu’elle « en faisait la plupart à la maison » avant de se rendre à l’hôpital.

La star de la télé a écrit: « Merci pour tous vos messages. Je vous aime tous. »

Charlotte et Matthew, qui sont ensemble depuis plus de quatre ans maintenant, envisageaient de fonder une famille depuis un certain temps avant de tomber enceinte.













(Image: Instagram)



Les tourtereaux ont essayé d’avoir un bébé l’année dernière, mais ont réalisé plus tard que le moment n’était pas propice car ils étaient à un «mauvais endroit» dans leur relation.

Bien que la maquilleuse ait initialement révélé que sa grossesse était un « choc complet », elle a ensuite insisté sur le fait qu’elle se sentait « parfaite et juste ».

« Nous ne l’avons pas planifié du tout, mais c’était la meilleure nouvelle de tous les temps », a-t-elle déclaré à OK !.