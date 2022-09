Le petit ami de cette fille de Londres paie pour tout ; Savoir ce qu’elle fait

À une époque où la culture néerlandaise entre couples prend de l’importance, Hannah Chan, 27 ans, de Londres, se considère comme un investissement et dit qu’elle devrait être gâtée. Elle a dit qu’à un âge précoce, elle s’est rendu compte que quelqu’un, qui pouvait subvenir à ses besoins, était idéal plutôt que d’avoir des rendez-vous avec des hommes non affirmés qui ne pouvaient pas prendre les devants.

Heureusement, Chan a trouvé l’homme de ses rêves alors que leurs valeurs et leurs idées s’alignent. Ed a contacté Hannah via un site Web client et ils se sont approchés. Bientôt, ils ont réalisé que les deux peuvent bien fonctionner dans une relation. Alors, Ed, 22 ans, a pris un vol du Canada et s’est envolé pour le Royaume-Uni pour rencontrer Hannah.

Et depuis, Ed et Hannah sont restés ensemble. S’adressant à Mirror, Hannah a déclaré: “Nous avons une relation 100/100 – il fournit financièrement, et je lui donne 100% en matière de soutien et d’amour et de petites choses comme lui apporter un smoothie après une journée stressante.”

Ed et Hannah croient qu’il n’y a pas de bien et de mal dans une relation, mais le plus important est que leurs valeurs s’alignent. Hannah a déclaré: «Au début, il ne payait que pour les rendez-vous, puis il a commencé à payer pour que je me fasse faire les ongles et maintenant il couvre notre loyer et nos factures. Ma valeur vient de le soutenir et d’équilibrer l’énergie masculine.

Quand Ed sort travailler, Hannah gère la maison en faisant de la nourriture, en faisant les courses et en nettoyant. Hannah Chan a déclaré qu’il n’appréciait pas le plus l’argent. Il apprécie d’être soutenu et soigné.

