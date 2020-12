Sam Asghari s’ouvre sur son diagnostic de coronavirus.

Le mercredi 24 décembre Britney Spears‘petit ami de longue date a pris à Instagram pour informer ses 1,5 million d’abonnés qu’il a été testé positif au COVID-19.

«Mener un mode de vie sain a aidé et façonné ma vie de bien des manières, et j’ai la chance d’avoir l’opportunité d’inspirer certaines personnes en utilisant ma plateforme de médias sociaux», a écrit le jeune homme de 26 ans. «2020 a été une année folle / tordue pour nous tous. Récemment, j’ai été testée positive pour Covid-19, j’ai eu la chance d’attraper la nouvelle avant d’être dans le coin et d’infecter mes proches (amis, famille, proches).»

Le mannequin et entraîneur personnel, qui fréquente le chanteur de « Toxic » depuis près de trois ans, a noté qu’il s’était immédiatement isolé de ses proches et « avait commencé seul mon processus de quarantaine ».

Il a ensuite expliqué les avantages de son mode de vie sain et a affirmé que cela l’avait aidé à combattre le virus mortel. Sam a révélé: « C’est là que mon mode de vie sain a beaucoup aidé, je n’ai eu qu’un jour de symptômes du rhume le jour 2 après avoir été testé positif, mais 24 heures plus tard, j’étais parfaitement normal. »