Britney Spears‘petit ami s’exprime à la lumière de l’épisode documentaire récemment publié sur sa tutelle et sa santé mentale.

Suivre les docuseries FX Le New York Times présentes diffusant son épisode du 5 février «Framing Britney Spears», Sam Asghari a publié une déclaration à Gens pour exprimer ses espoirs pour leur avenir et pour remercier les fans d’avoir envoyé leurs meilleurs vœux.

« Je n’ai toujours voulu rien d’autre que le meilleur pour ma moitié, et je continuerai à la soutenir dans la poursuite de ses rêves et la création de l’avenir qu’elle veut et mérite », indique le communiqué. « Je suis reconnaissante pour tout l’amour et le soutien qu’elle reçoit de ses fans du monde entier, et j’attends avec impatience un avenir normal et incroyable ensemble. »

L’épisode déchirant s’est concentré sur la situation entourant la superstar de la musique de 39 ans ayant été sous la tutelle de son père. Jamie Spears depuis 2008, ce qui signifie qu’il a le contrôle légal de ses décisions personnelles et financières. Malgré le mouvement en plein essor #FreeBritney, un juge a refusé en novembre 2020 la demande de Britney de faire retirer Jamie de la tutelle.