Le petit ami de Britney Spears a déposé une demande d’ordonnance de non-communication contre la mère de son ex au milieu d’allégations de « mauvais payeur »

Le petit ami occasionnel de Britney Spears, Paul Richard Soliz, a déposé une demande d’ordonnance de non-communication contre son ex-belle-mère, affirmant qu’il était victime de « violence psychologique ». Mais elle prétend qu’il est un « mauvais payeur ».

Des documents de la Cour supérieure de Californie de Los Angeles, déposés publiquement en septembre et obtenus exclusivement par Page Six Tuesday, affirment que le père de neuf enfants a accusé Sandra Smith d’avoir tenté de kidnapper sa fille de 2 ans et celle de son ex Nicole Mancilla, Violet, alors qu’il était allé chercher les enfants au domicile de son ex.

Soliz et Mancilla partagent trois autres enfants : leurs fils Trystan, 9 ans, Dylan, 8 ans, et Nicholas, 6 ans.

Selon les documents déposés par le tribunal, Trystan et Dylan criaient « frénétiquement » lors de l’incident du 9 septembre et auraient dit à Soliz : « Grand-mère ne laissera pas le bébé [Violet] partir. »

« Alors que je me dirigeais vers la porte, Sandra Smith [grandmother] a poussé mon fils Nicholas hors de la porte et l’a fermée derrière lui », a affirmé le petit ami de Spears, 38 ans, dans le dossier. « Elle a alors crié à travers la porte : ‘C’est le bébé de ma fille, pas le vôtre !’ »

Le petit ami de Britney Spears, Paul Richard Soliz, se bat pour la garde de son ex-épouse. Coleman Raynor

Le bricoleur sort avec Spears de temps en temps depuis 2023.

Soliz a affirmé avoir appelé la police de Los Angeles peu de temps après pour qu’ils « l’aident » à récupérer son plus jeune enfant, mais il semble qu’il n’ait pas attendu l’arrivée des policiers.

Il a affirmé qu’il avait ramené ses fils à la maison parce que c’était un « soir d’école » et qu’il « ne voulait plus qu’ils soient soumis à des abus et à des cris alors que Sandra menaçait de mentir à la police et de me faire arrêter », selon la demande. qui a finalement été rejetée cette semaine.

Page Six n’a pas pu joindre Smith pour commenter. Cependant, elle a décrit l’incident allégué de son point de vue dans une interview avec « The Drew Lane Show » Vendredi.

« Il a emmené trois des enfants… alors nous essayons de récupérer ces enfants », a-t-elle affirmé dans l’émission de radio. « Il m’envoie au tribunal pour violence domestique… Je dis : ‘Excusez-moi ?’ Je ne lui parle même pas. Il est fou.

Smith a cependant admis dans l’interview qu’après que Soliz ait déposé quatre des enfants qu’il partage avec Mancilla pour une visite, elle « a gardé la petite fille » parce que le père n’aurait « jamais de lien avec cette petite fille ».

Soliz a commencé sa romance avec Spears au milieu de son divorce avec Sam Asghari. samasghari/Instagram

Soliz, vu ici avec Spears après un incident au Château Marmont en mai, a été accusé d’être un « mauvais payeur ». CONTEXTE

Page Six a obtenu une copie de la réponse publique de Smith à la demande d’ordonnance d’interdiction, dans laquelle elle alléguait : « Les informations contenues dans la demande sont fausses. [sic] et entièrement fabriqué.

Elle a également allégué que Soliz cherchait à obtenir une ordonnance de garde des enfants pour ne pas payer de pension alimentaire et qu’il aurait des antécédents de violence avec sa petite amie – mais ces affirmations semblent barrées.

Soliz, quant à lui, a en outre allégué dans sa demande que Smith ne faisait que se venger de lui parce qu’elle lui reprochait la «détérioration de la santé mentale» de son ex-femme.

L’employé d’entretien – dont Page Six a rapporté en exclusivité en août 2023 qu’il « se rapprochait » de Spears au milieu de son divorce avec Sam Asghari – a partagé dans la demande d’ordonnance d’interdiction pour violence domestique contre Smith une série de textes que Mancilla aurait envoyés.

Dans les messages, répertoriés comme « pièce A » et examinés par Page Six, Mancilla prétendrait qu’elle est suicidaire et semble proférer des menaces de tuer des membres de sa famille.

Les textes que Mancilla aurait envoyés ont été classés comme « pièce à conviction A » dans la demande d’ordonnance d’interdiction de Soliz en matière de violence domestique, que Page Six a obtenue.

Mancilla a été aux prises avec des pensées suicidaires et des problèmes de santé mentale, selon ce texte déposé comme « pièce A » dans la demande de Soliz d’ordonnance d’interdiction pour violence domestique, que Page Six a obtenue.

« Je vous déteste tous et je vais vous tuer avec mon ours [sic] les mains dans votre stupide wagon G, puis écrasez mes foutus enfants avec et personne ne fera rien », lit-on dans les documents judiciaires dans un prétendu texte de « Nikki » envoyé le 22 juillet 2024.

«Tout ce que vous avez fait, c’est de me rendre engourdi et complètement à l’aise de ne plus jamais revoir mes enfants. Je ne m’en soucie plus.

Soliz aurait alors répondu dans le même fil de discussion : « J’ai des garçons. Obtenez de l’aide Nikki », incitant Mancilla à répondre en disant qu’elle est « bonne » et en traitant sa mère de « démon ».

Un autre texte inclus dans la demande montre que « Nikki » aurait déclaré quelque temps avant le 11 août 2024 qu’elle était « désolée » de ne pas pouvoir « arrêter de fumer et de consommer de la drogue » et aurait dit à Soliz qu’elle « n’avait jamais cessé de l’aimer ».

Dans un fil de discussion distinct de la demande, Mancilla aurait accusé sa mère d’être physiquement violente, affirmant que Smith lui avait « jeté une chaise ».

Elle affirme également dans un texte répertorié dans les documents judiciaires qu’elle était « sans abri », ce à quoi Soliz répond : « Moi aussi ».

Soliz et Mancilla auraient affirmé qu’ils étaient « sans abri » dans un échange de texte déposé comme « pièce A » dans la demande d’ordonnance d’interdiction de Soliz pour violence domestique, que Page Six a obtenue.

Des sources disent à Page Six que Mancilla aurait été aux prises avec des problèmes de dépendance depuis des années. Le texte ci-dessus, qui semble corroborer ces affirmations, a été déposé comme « pièce A » dans la demande d’ordonnance d’interdiction de Soliz en matière de violence domestique, que Page Six a obtenue.

Une source raconte à Page Six que Soliz ne réside pas avec Spears malgré les rumeurs selon lesquelles il vit avec elle.

Un autre texte fourni dans les documents judiciaires, envoyé le 10 août 2024, montre « Nikki » demandant comment vont ses enfants, affirmant qu’elle a essayé de « commander une tente » pour dormir dans une église parce qu’elle a été « refoulée ». de deux abris sur Skid Row.

«Je vais d’abord essayer d’appeler pour un motel mensuel… J’essaie de le réparer pour avoir tous mes bébés», ajoute-t-elle dans le message.

Dans un autre message répertorié comme « pièce A », « Nikki » semble faire référence avec colère à Spears, 42 ans, en écrivant : « C’est pourquoi elle [sings] tu ferais mieux de travailler les salopes !!! J’ai toujours pensé qu’elle était des filtres laids ou pas.

Page Six a également parlé à une deuxième source, qui est un parent de Soliz, qui affirme également que Mancilla a des antécédents de problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Mancilla a semblé critiquer Spears dans un texte déposé comme « pièce A » dans la demande d’ordonnance d’interdiction de Soliz pour violence domestique, que Page Six a obtenue.

« Nicole a des problèmes de santé mentale depuis des années », affirme une source à Page Six. La capture d’écran ci-dessus montre un texte déposé comme « pièce A » dans la demande d’ordonnance d’interdiction de Soliz en matière de violence domestique, obtenue par Page Six.

« Nicole a des problèmes de santé mentale depuis des années », affirme une source à Page Six. « Les services à la famille ont enquêté sur elle à plusieurs reprises en raison de sa violence psychologique et de sa négligence. »

« [Mancilla] n’est pas dans un endroit très sain », affirme l’initié. « Elle a constamment menacé sa propre vie et celle de ses enfants. [Smith] est également très toxique.

Le membre de la famille défend fermement Soliz, affirmant qu’il est un « bon père ».

Faisant référence à son casier judiciaire, qui comprend une accusation de mise en danger d’enfants rejetée en 2014, l’initié ajoute : «[Soliz] payé sa dette envers la société et l’usage familial de Nicole[s] cela à leur avantage.

Mancilla a demandé le divorce de Soliz plus tôt ce mois-ci après huit ans de mariage. Cependant, avant de remplir les documents, elle a affirmé que son ex l’avait trompée avec Spears.

« Mon mari est tombé dans la chatte de Britney Spears », a-t-elle déclaré au Daily Mail en mai. « Il était marié et maintenant il refuse d’avoir des enfants. Il néglige ses enfants pour elle.

Malgré les allégations de Mancilla, Soliz a été aperçu en train de passer du temps avec ses enfants avec Spears.

En août, la superstar de la pop et sa femme de ménage devenue amoureuse ont été vues en train de s’amuser avec trois de ses enfants dans une Sky Zone à Thousand Oaks, en Californie.

Spears a été vu passer du temps avec certains des enfants de Soliz. TMZ

La pop star – qui a elle-même deux enfants – s’est rendue dans une Sky Zone en août avec les enfants de Soliz. TMZ

Smith a affirmé dans sa récente interview à la radio que Spears « voulait » les enfants de Soliz pour elle-même, affirmant : « Elle a dit qu’elle les voulait tous. Elle veut cette petite fille [Violet]aussi. »

Page Six a contacté le représentant de Spears pour obtenir ses commentaires, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Cependant, une source nous dit : « C’est illusoire. Ils ont passé du temps ensemble, mais [Spears] sait que Nicole est la mère des enfants. [She] Je n’ai jamais essayé de prendre sa place.

On nous dit que Soliz envisage d’intenter une action en justice contre son ex-belle-mère en raison de ses propos.

Le père de neuf enfants a ajouté dans sa demande d’ordonnance de non-communication que lui et ses fils souffraient de « stress, d’anxiété et de peur » en raison de ces problèmes, selon les documents judiciaires.

« Ils sont attristés et inquiets pour leur sœur chaque jour et Sandra Smith est la cause directe de leur angoisse mentale nécessaire et continue », affirme en outre Soliz dans les documents judiciaires.

« Sandra emmenant ma fille est un trouble mental et émotionnel constant. Je m’en veux de lui avoir permis de leur rendre visite sans surveillance.

Spears n’a pas commenté les allégations formulées à propos de Soliz. Britney Spears/Instagram

On nous dit que toutes les affirmations selon lesquelles Spears voudrait avoir les enfants de Soliz pour elle-même sont fausses. Instagram/Britney Spears

Le membre de la famille de Soliz conclut à Page Six : « Paul n’est pas le méchant qu’ils prétendent être. Il a un passé mais aussi [Mancilla] et sa mère.

Lundi, un juge a rejeté la demande de Soliz de rendre permanente l’ordonnance d’interdiction temporaire, affirmant qu’il « n’avait pas supporté la charge de la preuve applicable » et que par conséquent la demande avait été « dissoute ».

Page Six a contacté Mancilla et Soliz pour obtenir leurs commentaires, mais n’a pas immédiatement répondu.