Le petit ami de Breonna Taylor règle des poursuites pour fusillade

LOUISVILLE, Kentucky (AP) – Le petit ami de Breonna Taylor qui a tiré sur la police alors qu’ils franchissaient la porte de Taylor la nuit où elle a été tuée a réglé deux poursuites contre la ville de Louisville, ont déclaré ses avocats lundi.

La ville a accepté de payer 2 millions de dollars pour régler les poursuites intentées par Walker devant les tribunaux fédéraux et d’État, a déclaré l’un de ses avocats, Steve Romines, dans une déclaration écrite. Il a ajouté que la mort de Taylor “hantera Kenny pour le reste de sa vie”.

“Il vivra avec les effets d’avoir été mis en danger en raison d’un mandat falsifié, d’avoir été victime d’une averse de coups de feu et d’avoir subi la mort inimaginable et horrible de Breonna Taylor”, a déclaré Romines.

Walker et Taylor ont été installés au lit pour la nuit lorsqu’ils ont été réveillés en frappant à la porte de son appartement vers minuit le 13 mars 2020. La police était à l’extérieur avec un mandat anti-drogue et ils ont utilisé un bélier pour abattre la porte. Walker a tiré un seul coup d’une arme de poing, frappant le Sgt. John Mattingly dans la jambe. Mattingly et deux autres officiers ont alors ouvert le feu, tuant Taylor.

Walker a d’abord été accusé de tentative de meurtre sur un policier, mais les charges retenues contre lui ont finalement été abandonnées alors que les protestations et l’attention des médias sur l’affaire Taylor se sont intensifiées au printemps 2020.

Walker a déclaré aux enquêteurs qu’il ne savait pas que la police était à la porte et qu’il pensait qu’un intrus tentait d’entrer par effraction.

Plus tôt cette année, les procureurs du ministère américain de la Justice ont accusé trois officiers de Louisville de complot en vue de falsifier le mandat Taylor. L’un des anciens officiers, Kelly Goodlett, a plaidé coupable et admis avoir aidé à créer un faux lien entre Taylor et un trafiquant de drogue recherché.

Walker a écrit dans un article d’opinion du Washington Post en août qu’un policier avait “enfin assumé une part de responsabilité dans la mort de ma petite amie”.

“Connaissant tous les problèmes que ce raid raté créerait, la police de Louisville a essayé de m’utiliser comme bouc émissaire pour détourner le blâme”, a-t-il écrit. “Cela a presque fonctionné.”

Deux autres anciens officiers impliqués dans le mandat, Joshua Jaynes et Kyle Meany, doivent être jugés par un tribunal fédéral l’année prochaine.

La ville de Louisville a versé un règlement de 12 millions de dollars à la mère de Taylor, Tamika Palmer, en septembre 2020.

Les avocats de Walker ont déclaré lundi qu’une partie du règlement qu’il avait reçu serait utilisée pour créer un fonds de bourses d’études pour les étudiants en droit intéressés par la pratique du droit des droits civils. Une autre partie sera versée au Center for Innovations in Community Safety, un centre de réforme de la police et de la communauté à la Georgetown Law School.

Dylan Lovan, l’Associated Press