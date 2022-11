Le petit ami d’Amy Childs, Billy, berce sa bosse lors d’un rendez-vous amoureux après avoir révélé qu’ils avaient des jumeaux

AMY Childs et son petit ami Billy Delbosq ont partagé une photo aimante de lui berçant sa bosse après avoir annoncé qu’ils attendaient des jumeaux.

Le couple est sur le point d’agrandir considérablement sa famille avec l’arrivée prochaine, avec Amy rayonnante alors qu’elle était tenue avec amour par son autre moitié.

Amy et Billy se sont préparés pour un rendez-vous ensemble après avoir annoncé sa grossesse.[/caption]

En partant pour un rendez-vous amoureux, Amy avait l’air aussi glamour que jamais dans une demi-cape vert émeraude, un pantalon à pois et des talons blancs, tandis que Billy avait l’air décontracté dans des baskets blanches fraîches, un jean et un manteau.

En parlant de sa double arrivée choquante à venir, Amy a dit OK! magazine : « Parfois on le planifie, mais parfois ça ne marche pas comme ça. Nous ne pensions pas que cela arriverait si vite. J’ai fait retirer mon stérilet parce que j’avais des complications avec, mais mon médecin m’a dit qu’il fallait un certain temps pour qu’il sorte de votre système. En moins de deux mois, j’étais enceinte.

“Je ne pense pas que les gens pensaient que j’aurais d’autres enfants, mais depuis que j’ai rencontré Bill, je me sens complètement différent.”

Il s’agit des troisième et quatrième enfants d’Amy après avoir eu sa fille Polly, cinq ans, l’homme d’affaires Bradley Wright et son fils Ritchie, quatre ans, issus de relations antérieures.

Alors que Polly a une présence plus importante sur les réseaux sociaux, Amy éloigne Ritchie des réseaux sociaux et de la téléréalité Towie, suite à son accord avec le père de Ritchie.

S’adressant précédemment à The Sun, elle a expliqué: “Je veux aussi clarifier cela parce que je reçois chaque jour beaucoup de messages sur les réseaux sociaux disant” pourquoi mettez-vous toujours des photos de votre fille et pas de votre fils ou pourquoi Polly est-elle dans l’émission et non Ritchie’. « Aimez-vous davantage votre fille ? etc’.





«Je dois recevoir environ 20 messages par jour à propos de Ritchie, mais en gros, le père de Ritchie et moi avons convenu ensemble de ne pas mettre Ritchie sur les réseaux sociaux ou sur TOWIE.

“Nous ne le mettrons pas sur les réseaux sociaux ou à la télévision tant qu’il n’aura pas l’âge de prendre lui-même cette décision.

“C’est un beau petit garçon, il est comme un mini-moi et bien sûr je l’aime autant que Polly. Polly a un père différent et j’ai pris une décision différente avec Polly et c’est aussi simple que ça.

“C’était une décision difficile parce que je ne veux pas que Ritchie ou Polly grandissent et disent pourquoi tu as fait ça avec moi et pas avec mon frère et ma sœur. “

Amy choisit d’éloigner son fils Ritchie des réseaux sociaux[/caption]