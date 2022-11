Le petit ami d’Adele, Rich Paul, apporte un soutien incroyable avant les spectacles de Las Vegas – Hollywood Life

Voir la galerie





Adèle va finalement prendre le contrôle de Las Vegas, le 18 novembre, lors de l’ouverture de sa résidence au Caesar’s Palace – 10 mois après avoir stupéfié les fans en annulant tous ses spectacles programmés à peine 24 heures avant la soirée d’ouverture. Mais elle compte maintenant les jours jusqu’à son premier spectacle et sa “célébration épique” avec enthousiasme – et son petit ami aussi Paul riche. “Il a été à ses côtés pendant une grande partie de la préparation et il sera avec elle pour le week-end d’ouverture, ce qui est fantastique car il est incroyable quand il s’agit de la garder calme”, ​​a déclaré une source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT.

Adele a parlé ouvertement d’avoir subi un combat intense sur scène, racontant même Pierre roulante dans une interview en 2011 : « J’ai peur du public. J’ai une sacrée peur. Un spectacle à Amsterdam, j’étais tellement nerveux que je me suis échappé par la sortie de secours. J’ai vomi plusieurs fois. Une fois à Bruxelles, j’ai vomi par projectile sur quelqu’un. Bien qu’il n’y ait aucune garantie que les nerfs d’avant-spectacle ne frapperont pas soudainement quand elle montera sur scène pour Week-end avec Adèle, selon notre source, la chanteuse “Easy On Me” de 34 ans est dans un “super endroit” avant sa prochaine performance. «Elle n’est pas dans une position où elle a besoin de Rich pour la soutenir, elle est dans une position idéale en ce qui concerne le spectacle et la vie en général. Elle est en plein mode de préparation en ce moment, donc l’accent est mis sur une alimentation très propre, sur beaucoup de sommeil et sur le repos de sa voix afin qu’elle puisse être au top pour ses émissions.

Comme HollywoodLa Vie précédemment rapporté, Adele a “répété 12 heures par jour” et a “mis son cœur et son âme” dans le concert et elle est maintenant prête pour une “célébration épique”, à partir de vendredi soir. Non seulement elle aura son petit ami agent sportif, 40 ans, avec elle pour l’émission spéciale, son fils de 10 ans Angequ’elle partage avec son ex Simon Konecki, sera également là pour l’encourager. Elle a également “une tonne” d’amis proches qui viennent du monde entier pour voir son spectacle à guichets fermés à Las Vegas.

“Adele a hâte que sa résidence démarre, elle est plus que prête”, a précédemment partagé une source. « Elle a mis son cœur et son âme dans la préparation, elle a répété 12 heures par jour et chaque petite chose est en place et perfectionnée. À ce stade, c’est juste un sentiment de vouloir que ça se dépêche et que ce soit la soirée d’ouverture parce que maintenant que tout est prêt, l’attente est dure, c’est comme le compte à rebours jusqu’au matin de Noël ou quelque chose comme ça.

Adele devait initialement lancer la résidence le 21 janvier, donnant deux concerts par week-end jusqu’en avril 2022. Mais dans une vidéo en larmes publiée sur son Instagram le 20 janvier, elle a dit à des millions de fans qu’elle “avait absolument tout essayé” pour le montrer “assez bon” mais il avait été “détruit” à la fois par le COVID-19 et les “retards de livraison”. Elle a ajouté: “Je suis tellement bouleversée, et je suis vraiment gênée et tellement désolée pour tous ceux qui ont voyagé pour arriver ici. Je suis vraiment, vraiment désolé.

L’annonce choquante d’Adele a suscité l’indignation des fans et dans le numéro de septembre 2022 de Elle elle a parlé du moment où elle a dû débrancher ses concerts. “Ce fut de loin le pire moment de ma carrière”, a-t-elle déclaré dans l’interview. “De loin. J’étais tellement excité par ces émissions. C’était dévastateur. Heureusement, les fans d’Adele ont été indulgents et elle n’a eu aucun problème à vendre ses nouvelles dates. Week-end avec Adèle est prévue jusqu’en mars 2023.