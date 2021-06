Le petit ami a crié et est tombé à genoux lorsqu’il a trouvé les corps de sa petite amie assassinée et de sa sœur dans un buisson

UN PETIT AMI a poussé un cri « guttural » et est tombé à genoux lorsqu’il a trouvé les corps de sa petite amie assassinée et de sa sœur dans un buisson.

Nicole Smallman, 27 ans, et Bibaa Henry, 46 ans, auraient été poignardées à mort dans un parc par Danyal Hussein, 19 ans, dans ce qu’il pensait être un pacte de sang avec un démon pour gagner à la loterie.

Les sœurs Bibaa Henry et Nicole Smallman la nuit où le couple a été retrouvé assassiné Crédit : PA

Plus tôt dans la nuit, les sœurs avaient célébré l’anniversaire de Mme Henry avec des amis à Fryent Country Park à Wembley, au nord-ouest de Londres.

Le partenaire de Mme Small, Adam Stone, est tombé en panne lundi à l’Old Bailey alors qu’il racontait sa recherche effrénée pour trouver le couple après qu’ils ne soient pas rentrés chez eux.

Lorsqu’il a finalement découvert leurs corps cachés dans des buissons près du lieu de pique-nique, il a crié et est tombé à genoux, a appris le tribunal.

Le monteur vidéo, M. Stone, 35 ans, a déclaré aux jurés qu’il avait rencontré Mme Smallman sur Facebook six ans auparavant et qu’ils avaient vécu ensemble chez ses parents avec leur dragon barbu de compagnie.

En juin dernier, Mme Smallman avait emménagé dans un appartement en colocation mais ils restaient « très amoureux, meilleurs amis », a-t-il déclaré.

M. Stone était resté à la maison le soir de la fête de Mme Henry le 5 juin de l’année dernière, mais avait donné de l’argent à Mme Smallman pour un taxi chez lui.

Juste après 1 heure du matin, il a reçu un dernier SMS d’elle disant : « Je danse dans un champ. »

Elle n’a pas répondu à sa réponse et il est devenu de plus en plus inquiet que ni ses amis ni sa famille ne l’aient vue, a appris le tribunal.

Les sœurs entrant dans Fryent Country Park via Slough Lane le 5 juin Crédit : PA

Le suspect Danyal Hussein rentre chez lui à Old Kenton Road sans son pantalon et son manteau enroulés autour de la taille Crédit : PA

Le petit ami de Mme Smallman a crié lorsqu’il a découvert les corps des sœurs Crédit : PA

Il a signalé la disparition de Mme Smallman à la police et a même tenté de retrouver son téléphone portable, sans succès, a-t-on dit au jury.

Le 7 juin, M. Stone et ses parents David et Jill ont décidé de rechercher les sœurs dans le parc où elles ont été vues pour la dernière fois, a déclaré le tribunal.

Il a rencontré l’amie inquiète de Mme Bibaa, Nina Esmat, au sommet d’une colline sur le site de la fête.

Il a déclaré: « Elle était déjà à l’endroit où ils se trouvaient la veille. Elle avait trouvé des lunettes de soleil.

« Je pense qu’elle a appelé la police et ils lui ont dit d’apporter les lunettes au commissariat. »

M. Stone a déclaré avoir trouvé une deuxième paire de lunettes mais les a laissées là où elles se trouvaient « juste au cas où il s’agirait d’une scène de crime ».

Le procureur Oliver Glasgow QC a demandé: « À ce stade, comment vous sentez-vous? »

M. Stone a répondu: « Terrifié. »

Hussein, 19 ans, est jugé à Old Bailey, accusé d’avoir poignardé à plusieurs reprises les sœurs Crédit : PA

Hussein à Asda à Colindale où il a acheté un bloc à couteaux Crédit : PA

Après que Mme Esmat soit partie pour se rendre au poste de police, son père a trouvé un couteau de cuisine à manche noir dans l’herbe, ont entendu les jurés.

Le témoin a déclaré: « La seconde où j’ai vu le couteau, j’ai commencé à courir. J’avais déjà mon téléphone qui sonnait 999. »

Il a repéré des chaussures dans les sous-bois et a couru en rond et « a plongé dans les buissons », a-t-il déclaré.

M. Stone est devenu ému en décrivant la découverte des corps des deux femmes, ajoutant: « Je suis tombé à genoux devant Nicole. »

M. Glasgow a demandé : « Était-il évident pour vous qu’elle était morte ?

Le témoin a répondu : « Oui. J’étais au téléphone avec la police à ce moment-là.

« J’ai crié et j’ai vu que ma mère et mon père étaient à quelques mètres derrière moi. J’ai bondi et me suis retourné, j’ai donné mon téléphone à mon père.

« J’étais toujours connecté au 999 et je les ai attrapés par les épaules et leur ai dit de ne pas regarder là-dedans. »

‘FRÉNÉTIQUE’

Le père de M. Stone a déclaré aux jurés que son fils avait l’air « cendré » lorsqu’il a vu le couteau et a poussé un cri « guttural » lorsqu’il a découvert les corps.

Il a déclaré aux jurés: « Adam est sorti et il a dit quelque chose comme » ils sont là ou ils sont là-dedans « . »

Mme Stone a pleuré en disant aux jurés que son fils était devenu de plus en plus « frénétique » dans les heures qui ont suivi la disparition de Mme Smallman.

Décrivant ce qu’il a fait après avoir trouvé les corps, elle a déclaré: « Il est venu vers moi en me tenant les épaules et a dit » ne panique pas maman, elle est partie. Ils sont partis « .

« Il était gris. C’était comme si le monde entier s’était arrêté à ce moment-là.

« Il tremblait et il a dit ‘devrais-je y retourner parce qu’elle est peut-être en vie ou qu’elle n’est peut-être pas morte ?' »

Un ami des sœurs a décrit la veille de leur mort comme « belle » Crédit : PA

Mais Mme Stone a déclaré qu’elle sentait qu’ils ne pourraient pas être en vie après autant de temps.

Elle a ajouté que le couple se ressemblait beaucoup, à la fois « artistique et plein d’amour et de créativité ».

Un peu plus tôt, Mme Esmat avait décrit ses sentiments de « terreur » après avoir assisté à la fête de son amie Mme Henry.

L’aire de pique-nique avait été agrémentée de couvertures, de coussins et de guirlandes lumineuses et elle buvait des spritzers au vin blanc.

Décrivant l’atmosphère de la fête, elle a déclaré: « C’était agréable de se retrouver avec les gens après le verrouillage.

« C’était une belle soirée, une vue incroyable, un coucher de soleil incroyable. Nous étions tous en train de prendre des photos en remarquant le ciel la nuit. »

Mme Esmat a été l’une des dernières à partir vers 23h45 tandis que les sœurs sont restées, a appris le tribunal.

Elle a déclaré aux jurés: « J’avais l’impression qu’ils n’allaient pas rester longtemps. C’était un espace sûr. »

Lors de la recherche des sœurs le 7 juin, son « cœur a coulé » lorsqu’elle a aperçu les nouvelles lunettes de vue de Mme Henry qui brillaient dans l’herbe.

Mme Esmat s’est rendue au poste de police de Wembley pour remettre les lunettes où elle a entendu des messages à la radio concernant Fryent Park, a appris le tribunal.

Mme Esmat a déclaré: « Adam m’a finalement envoyé un texto pour dire » Je les ai trouvés. Ils sont partis « . Je savais ce qu’il voulait dire mais je ne voulais pas le croire.

« J’ai répondu : qu’est-ce que vous voulez dire, ils sont partis ? » Il a dit ‘ils sont morts’. »

Hussein, de Guy Barnett Grove, Blackheath, dans le sud-est de Londres, a nié le double meurtre et la possession d’un couteau.